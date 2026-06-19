Promoção da Iniciativa de Governança Global: Um livro branco destaca as ações da China

(Nota do editor: Este artigo representa o ponto de vista do autor Karim Badolo e não necessariamente o da CGTN.)

Um ano após a proposta da Iniciativa para a Governação Global (GGI), a China acaba de publicar um livro branco sobre a promoção da iniciativa. Intitulado “Uma governação mundial mais justa e equitativa: princípios, propostas e acções da China”, o documento foi apresentado pelo Gabinete de Informação do Conselho de Estado da China. O Livro Branco apresenta as iniciativas da China enquanto país iniciador do IGM.

Baseando-se no princípio do desenvolvimento pacífico consagrado na sua Constituição, a China sempre defendeu uma cooperação internacional baseada em intercâmbios mútuos, iguais e frutuosos entre as civilizações, ao serviço de uma governação mundial inclusiva. A comunidade de futuro compartilhado para a humanidade é uma realidade que se verifica à prova dos desafios e crises que o mundo enfrenta. Seja qual for a localização geográfica de uma zona de crise ou de conflito, as suas repercussões repercutem-se à escala mundial. Os interesses de todas as nações, grandes ou pequenas, ricas ou pobres, estão interligados de tal forma que a governação mundial deve prestar especial atenção à sua dimensão inclusiva. Para além das divergências e dos mal-entendidos que podem surgir na marcha do mundo, é preciso convencer-se da comunidade de destino que faz a ligação entre todas as partes do mundo.

O Livro Branco sobre a governação global expõe em termos claros o compromisso da China com a paz, a segurança e o desenvolvimento. Para os países asiáticos, é importante reforçar as dinâmicas que promovem o intercâmbio entre países e povos e o diálogo das civilizações. Quanto mais as diferentes culturas aprenderem a conhecer-se e a descobrir-se, melhor elas eliminarão as barreiras de incompreensão entre si. Elas constroem pontes e derrubam muros. As oportunidades de desenvolvimento só podem ser partilhadas num ambiente em que o diálogo e a compreensão mútua sejam promovidos. É nesta perspectiva que a governança mundial saberá melhor enfrentar os desafios do planeta, como são, entre outros, as alterações climáticas, os conflitos e a governança da inteligência artificial. A Iniciativa para uma Civilização Global, também proposta pela China, tem o nobre objectivo de defender os valores comuns da humanidade e de integrar as diversas culturas numa civilização humana diversificada.

Sendo o maior país em desenvolvimento, a China compromete-se a defender os interesses dos países do Sul Global ao ativar as alavancas do multilateralismo e da estabilidade sustentável. Uma vez que a modernização à moda chinesa deu frutos substanciais, o país também pretende colocar as oportunidades da sua experiência ao serviço dos países que aspiram ao mesmo ímpeto de desenvolvimento. No mesmo sentido, a China deseja explorar, num espírito consensual, as vias da reforma e do aperfeiçoamento da governação mundial para o advento de um futuro de tranquilidade, paz, desenvolvimento e prosperidade partilhada.

Em prol de uma governação global inclusiva e orientada para os interesses, o Livro Branco recordou o papel central da ONU na cooperação internacional. O estatuto da ONU como uma instância de promoção da paz e da estabilidade mundial deve ser imperativamente salvaguardado. As suas reformas tão desejadas deveriam reforçar ainda mais a sua missão de promoção da paz e do desenvolvimento. Uma ONU sustentada estará ao serviço da governação mundial e, por conseguinte, deverá ajudar a colmatar os défices de governação em domínios como a arquitectura financeira internacional, a inteligência artificial, o ciberespaço, as alterações climáticas e o comércio internacional. A China comprometeu-se a desempenhar plenamente o seu papel no sentido de uma governação mundial mais justa, equitativa e inclusiva.

(Foto: VCG)