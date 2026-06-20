Jorge Bom Jesus desmentiu a desistência e mantém a candidatura

Agrava-se o diferendo entre o MLSTP e Jorge Bom Jesus, candidato às eleições presidenciais de 19 de julho.

Após o partido ter anunciado apoio à recandidatura de Carlos Vila Nova e ter afirmado que Jorge Bom Jesus teria desistido da corrida presidencial, o antigo primeiro-ministro veio a público desmentir essa versão, garantindo que continua na disputa pelo cargo de Presidente da República.

“A comunicação do camarada Jorge Lopes Bom Jesus à direção do partido da desistência da sua candidatura ao cargo de Presidente da República”, havia declarado Conceição Moreno, vice-presidente do MLSTP, na última quarta-feira.

“Esta declaração da comissão política, algo tendenciosa, contém imprecisões”, respondeu Jorge Bom Jesus esta sexta-feira.

Em conferência de imprensa, assegurou que nunca comunicou à direção do partido qualquer intenção de desistir: “Não enviei em momento nenhum ao MLSTP nenhum requerimento, nenhuma nota a dar conta de qualquer desistência.”

O candidato reafirmou que mantém a candidatura e está determinado a concorrer às eleições: “Sou candidato às próximas eleições presidenciais de julho de 2026.”

Esclareceu ainda que participou em contactos e negociações, incluindo com alguns dos seus mais diretos adversários, mas garantiu nunca ter recebido qualquer contrapartida financeira para abdicar da corrida: “Nunca recebi nenhum centavo de ninguém.”

A reação do antigo chefe de governo surge 48 horas depois de o MLSTP ter oficializado o apoio à recandidatura de Carlos Vila Nova, atual Presidente da República. Uma decisão que ameaça acentuar a divisão interna no seio do maior partido da oposição em São Tomé e Príncipe, às vésperas das eleições.

José Bouças