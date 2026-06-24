Governo reafirma o compromisso para uma plena integração económica do país na CEEAC

O compromisso de São Tomé e Príncipe foi manifestado a uma delegação de alto nível da Comunidade Económica dos Estados da África Central (CEEAC) que visitou o país.

Lucas Abaga Nchama, ministro encarregado da integração regional na presidência da República da Guiné Equatorial e Presidente do Conselho de Ministros da CEEAC, e o embaixador Ezéchiel Nibigira, Presidente da Comissão da CEEAC, chefiaram a delegação da organização regional.

Reforço da cooperação e da integração regional, foi o principal tema da reunião com a Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Ilza Amado Vaz.

«Durante a reunião, foram abordadas questões relacionadas com o aprofundamento da integração regional, a promoção do desenvolvimento económico, os direitos e obrigações dos Estados-membros, a sustentabilidade financeira da organização e a implementação de iniciativas que contribuam para uma maior participação dos países membros nas atividades da organização», refere o comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Para a chefe da diplomacia são-tomense, a CEEAC deve desempenhar um papel determinante na estabilidade e no crescimento económico dos Estados-membros. A ministra Ilza Amado Vaz, «reafirmou o compromisso do Governo de São Tomé e Príncipe em reforçar a cooperação com as organizações regionais, e de continuar a agir para garantir a sua plena participação na CEEAC», acrescenta o Ministério dos Negócios Estrangeiros.

A integração económica de São Tomé e Príncipe na região da África Central contribui para a projecção do arquipélago do golfo da Guiné, no futuro mercado comum africano.

Abel Veiga