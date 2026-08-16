Gana e Burkina – Faso unem forças para proteger rota estratégica

GANA E BURKINA FASO ACABAM DE DAR UM PASSO QUE VAI MUITO ALÉM DA SEGURANÇA.

Burkina Faso tem um problema geográfico que nenhuma revolução pode mudar:

o país não tem saída para o mar.

Para alcançar os grandes mercados internacionais, precisa atravessar países vizinhos e utilizar seus portos.

E quando as estradas que transportam mercadorias ficam ameaçadas, não é apenas um caminhão que para.

É parte da economia que para.

Foi justamente nesse contexto que Gana e Burkina Faso assinaram, em 10 de agosto de 2026, em Accra, um novo Acordo de Cooperação em Defesa.

O objetivo anunciado é concreto:

aumentar a segurança e fornecer escolta aos corredores comerciais estratégicos entre os dois países.

De um lado está Gana, com acesso ao Atlântico e infraestrutura portuária.

Do outro, Burkina Faso, país sem litoral e profundamente dependente das rotas que atravessam seus vizinhos.

Mas existe outro elemento tornando essa aproximação ainda mais importante:

a insegurança no Sahel.

A expansão de grupos armados tornou a proteção das rotas comerciais uma questão não apenas econômica, mas também de segurança nacional.

E Gana e Burkina Faso parecem ter entendido algo simples:

quando a estrada que alimenta o seu vizinho também movimenta a sua economia, protegê-la deixa de ser problema apenas dele.

Essa aproximação não começou ontem.

Em fevereiro de 2026, os dois países já haviam assinado sete acordos de cooperação, envolvendo transporte, trânsito rodoviário, fronteiras, reconhecimento de cartas de condução e gestão de desastres.

Agora chegou a defesa.

E talvez exista aqui uma reflexão maior para o continente.

Durante décadas falamos de integração africana.

Livre circulação.

Comércio continental.

Pan-africanismo.

Mas integração verdadeira começa quando os países percebem que a estabilidade do vizinho também protege seus próprios interesses.

Burkina Faso precisa de corredores seguros até o litoral.

Gana precisa de uma fronteira norte estável e de comércio funcionando.

Um tem o mar. O outro tem o mercado. Os dois precisam da mesma estrada.

Talvez seja assim que a integração africana deixe de ser apenas discurso:

quando proteger o caminho do vizinho passa a significar proteger também o seu próprio futuro.

FONTE : PODCAST BWE