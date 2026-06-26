Américo Ramos insiste em reformas para atrair investimento e travar saída de profissionais

O Primeiro-Ministro de São Tomé e Príncipe, Américo Ramos, sublinhou a importância de políticas capazes de fortalecer a economia nacional e criar condições que respondam de forma eficaz às necessidades da população.

A sua preocupação surge na sequência do relatório do Instituto Nacional de Estatística de Portugal, que revela que o fluxo migratório do arquipélago para aquele país quadruplicou nos últimos quatro anos.

“Esforços têm que ser feitos no sentido de atrair investimento estrangeiro para permitir a geração de empregos, de modo a que os profissionais santomenses optem por permanecer no país com oportunidades de trabalho, em vez de procurar no exterior”, afirmou.

Para atrair investimento, sobretudo estrangeiro, o Chefe do Governo defende a implementação de políticas que melhorem o ambiente de negócios no arquipélago.

“É fundamental que os empresários tenham acesso a financiamentos e a uma justiça eficaz, capaz de garantir a propriedade dos investidores. É igualmente necessário assegurar maior transparência nas informações sobre crédito e acesso à banca, bem como formar empreendedores para preparar projetos bancáveis”, destacou.

Américo Ramos assegurou, por fim, que o Executivo continua a envidar esforços para fortalecer a economia nacional e criar mais oportunidades em São Tomé e Príncipe.

José Bouças