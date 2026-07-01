Observadores europeus esperam eleições pacíficas e justas

No país para acompanhar e avaliar todo o processo eleitoral, a Missão de Observação Eleitoral da União Europeia já manteve encontros com diversas autoridades de São Tomé e Príncipe, incluindo a Comissão Eleitoral Nacional e os candidatos às presidenciais de 19 de julho.

Em conferência de imprensa, o chefe da missão, Sérgio Humberto, afirmou que não se pronunciaria sobre o ambiente político, os desafios que persistem às vésperas das eleições ou as preocupações dos candidatos, sublinhando: “Eu não vou poder responder a estas questões porque senão estaríamos a violar, a intrometer-nos no processo eleitoral.”

O deputado do Parlamento Europeu destacou, contudo, a expectativa de que o ato eleitoral decorra num clima de paz, livre e justo, com debates de ideias e propostas concretas: “Aquilo que nós queremos é que as eleições decorram de forma pacífica, com os candidatos a discutirem ideias e a apresentarem projetos para resolver os problemas das pessoas, para que São Tomé e Príncipe seja um território atrativo.”

Sérgio Humberto acrescentou ainda: “A disputa eleitoral é normal no processo democrático e temos que conviver com ela.”

Após cada ato eleitoral, a Missão de Observação Eleitoral da União Europeia elaborará um relatório que analisará todos os aspetos do processo, incluindo recomendações destinadas a melhorar futuros exercícios eleitorais.

José Bouças