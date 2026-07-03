Comissão Eleitoral promove pacto de não agressão: apenas Vila Nova subscreve

Dos quatro candidatos às eleições presidenciais, apenas Carlos Vila Nova, que se apresenta para um segundo mandato, compareceu para rubricar o pacto de não agressão durante o período de campanha.

“Até esta manhã, por volta das 9h40, tínhamos a confirmação de que todos os candidatos estariam presentes”, declarou Jeudiger Nascimento, presidente da Comissão Eleitoral Nacional.

A iniciativa, promovida pela Comissão Eleitoral Nacional, foi formalizada na véspera do arranque oficial das campanhas.

“O nosso país, com os seus 142.670 eleitores espalhados pelos círculos eleitorais do território nacional e da diáspora, merece líderes que saibam confrontar ideias sem confrontar pessoas, disputar votos sem disputar a paz, criticar projetos sem difamar adversários. O respeito mútuo entre candidatos não é um favor, é uma dívida para com o povo santomense”, sublinhou o presidente da Comissão Eleitoral Nacional.

Carlos Vila Nova comprometeu-se a respeitar escrupulosamente o pacto e assegurou que conduzirá uma campanha pautada pela elevação.

“A minha candidatura fará tudo, por isso estou aqui. Divergiremos em ideias com outros candidatos, mas sempre com muita elevação e com apelo à paz e à união, que têm sido o nosso lema. Não contam com a minha candidatura para entrar pelos caminhos da baixeza”, afirmou.

A cerimónia, acompanhada por observadores da União Europeia e representantes de parceiros bilaterais e multilaterais, foi também ocasião para o presidente da Comissão Eleitoral Nacional garantir que estão reunidas todas as condições para a realização das presidenciais de 19 de julho.

José Bouças