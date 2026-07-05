Coronel Leopoldo Fernandes é o vice Chefe de Estado Maior das FASTP

”RAMBO”, é a alcunha do coronel que foi nomeado pelo Conselho Superior de Defesa Nacional como vice-Chefe de Estado Maior das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe.

Formado como paraquedista e fuzileiro naval na academia militar de Portugal, Leopoldo Fernandes desempenhou as funções de comandante da região militar do Príncipe, e também de comandante do centro de instrução militar.

Ausente do país em formação superior em Portugal no ano 2022, o Coronel do Exército, não presenciou os trágicos acontecimentos de 25 de novembro de 2022, ocorridos no quartel do exército.

De regresso ao país foi nomeado Juiz Presidente do Tribunal Militar, que deveria julgar os acontecimentos de 25 de novembro de 2022.

O processo do caso mais sangrento da história de São Tomé e Príncipe como país independente, foi transferido por vontade do povo, para o tribunal competente, ou seja, o Tribunal Judicial.

O Conselho Superior de Defesa reunido de urgência na última semana decidiu pela nomeação do ex-Juiz do Tribunal Militar, como vice-Chefe de Estado Maior das FASTP.

Abel Veiga