“Nossa vez de fazer diferente” começou no cruzamento de Amparo II

O cruzamento da estrada que liga 3 localidades, nomeadamente Amparo II, Almeirim e Caixão Grande, foi o ponto de partida da campanha do candidato Nito Abreu às eleições presidenciais de 19 de julho.

Um cruzamento que liga os distritos de Mé-Zochi e Água Grande, e várias vezes frequentado pelo jovem Nito, que reside em Almeirim.

«Dei início à minha campanha eleitoral no distrito de Água Grande, a terra onde nasci e cresci, numa grande caminhada que ligou o Cruzamento de Amparo a Pantufo, passando por Almeirim, Água Arroz e São Marçal», confirmou o candidato presidencial.

Um percurso bem conhecido por Nito Abreu, que recebeu apoio de muita gente tanto do partido ADI, como dos demais concidadãos, amigos, vizinhos, colegas de escola ou antigos companheiros da oficina de serralharia.

Segundo o candidato, o contacto directo com a população permitiu ouvir as preocupações, e renovar o compromisso de servir São Tomé e Príncipe «com dedicação, honestidade e sentido de Estado».

No seu manifesto eleitoral, Nito Abreu define a sua candidatura ao cargo de Presidente da República como uma entrada consciente de uma nova geração no centro da vida política nacional e a afirmação de uma juventude que recusa continuar condenada ao papel de mera espectadora do seu próprio destino.

No segundo dia da campanha eleitoral, domingo 5 de julho, Nito Abreu percorreu várias localidades do distrito mais populoso do país, Água Grande, e terminou no distrito de Lobata, mais concretamente na roça Agostinho Neto.

«Nós precisamos eleger um presidente que respeite a constituição e as leis da república. A constituição é um documento sagrado. Quem viola a constituição desrespeita o povo», afirmou.

Vestido com uma camisola da selecção de Cabo Verde, Nito Abreu apelou ao voto consciente no dia 19 de julho.

«Se não decidirmos hoje, podemos voltar a ter problemas no futuro. Chegou a nossa vez de determinarmos o nosso futuro», precisou.

O candidato falou em crioulo cabo-verdiano para apelar ao voto. O partido MCI liderado por Nino Monteiro que defende os filhos da roça declarou apoio ao candidato Nito Abreu, e marcou presença no segundo dia de campanha na roça Agostinho Neto.

Abel Veiga