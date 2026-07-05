“Primeiro São Tomé e Príncipe” rugiu em Lembá

“ Primeiro o meu país – São Tomé e Príncipe”, é o principal slogan da recandidatura de Carlos Vila Nova às eleições presidenciais de 19 de julho. A vila de Santa Catarina no extremo norte da ilha de São Tomé acolheu a primeira acção de campanha do candidato que nasceu na capital do distrito de Lembá, a cidade de Neves.

«Carlos Vila Nova é Presidente para Unir. Não é Presidente para dividir. É um Presidente que vai unir as gerações», afirmou.

Na disputa para a sua reeleição, a um segundo mandato de 5 anos, Carlos Vila Nova contestou a mensagem política de divisão do país em gerações. Explicou para o eleitorado do distrito de Lembá a competência do Presidente da República de garantir o regular funcionamento das instituições. «O presidente da República é o equilíbrio da nação».

Mé-Zochi, o segundo distrito mais populoso, foi o destino de Carlos Vila Nova no segundo dia de campanha eleitoral, 5 de julho. Criticou a petulância política que marca a história das eleições presidenciais no país.

«Ninguém põe o presidente. O povo é que escolhe. E o presidente só deve prestar contas ao povo de São Tomé e Príncipe. Não há ninguém que diz que põe o Presidente, e manda no Presidente. O povo é que manda no Presidente», frisou.

O candidato disse ao eleitorado que é independente. Uma exigência constitucional, no entanto, abraçada por todos os partidos políticos de São Tomé e Príncipe.

«Eu não sou candidato de nenhum partido. Sou um candidato independente e apoiado por todos os partidos de São Tomé e Príncipe», concluiu.

Abel Veiga

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