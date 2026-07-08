Nito Abreu em Lembá garante ser um presidente que acima de tudo respeita as leis

Cumprimento escrupuloso da constituição, e o combate à corrupção constituem a mensagem eleitoral que o candidato Nito Abreu levou para a população do distrito de Lembá no norte da ilha de São Tomé.

Na caça ao voto de porta em porta que antecedeu o comício na Vila de Santa Catarina, Nito Abreu contestou o facto de o país não ter um plano estratégico que atenda às aspirações do povo, principalmente da maioria, a juventude que representa 70% da população do país.

O candidato prometeu um São Tomé e Príncipe novo, caso seja eleito Presidente da República no dia 19 de julho.

Abel Veiga