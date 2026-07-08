Carlos Vila Nova reforça estabilidade como pilar da governação

Carlos Vila Nova reafirmou que o futuro de São Tomé e Príncipe só poderá ser garantido com base na estabilidade. O candidato defende, por isso, que o país deve continuar a confiar num Presidente da República dotado de coragem, determinação e serenidade.

No quarto dia de campanha eleitoral, Vila Nova levou a sua mensagem às comunidades agrícolas ligadas à roça Água Izé, no distrito de Cantagalo, onde promoveu uma concentração na sede da antiga empresa agrícola.

“O Presidente tem de ter carácter, coragem, determinação e serenidade. Um Presidente que governa ao sabor da impulsividade acabará por dirigir mal o país e confundir funções que pertencem ao Governo ou à Assembleia. O Presidente é árbitro, garante o equilíbrio e assegura a estabilidade nacional”, afirmou.

Confiante na adesão popular, Vila Nova tem reiterado junto da população o seu projeto de sociedade, com o objetivo de renovar o mandato como Chefe de Estado.

Sob o lema “Primeiro São Tomé e Príncipe”, o candidato sublinha a importância da união, da paz e da harmonia entre os santomenses, valores que considera fundamentais para alcançar um arquipélago próspero.

“É só com estabilidade que se constrói o país. Há tanto por fazer que não podemos perder tempo com divisões ou mensagens de ódio. Não olhamos para gerações, para cores de pele ou etnias. Queremos todos os santomenses juntos, porque o país não tem dono: pertence a todo o povo de São Tomé e Príncipe”, defendeu.

Ainda nesta primeira semana de campanha, Carlos Vila Nova deslocar-se-á à Região Autónoma do Príncipe, onde pretende reforçar a sua mensagem e conquistar a confiança do eleitorado.

José Bouças