Miques João Bonfim acusa militares de atentado contra a sua segurança

O candidato às eleições presidenciais em São Tomé e Príncipe, Miques João Bonfim, denunciou uma tentativa de invasão armada à sua residência durante o fim de semana, afirmando que a sua vida está em perigo.

Segundo relatou, um grupo de cinco a seis militares armados terá entrado no quintal da sua casa, na Roça Vitória, por volta da uma da madrugada deste sábado.

“O meu cunhado saiu para fora e encontrou os senhores já dentro do quintal, todos armados. Por precaução, não saí”, declarou.

Bonfim acrescenta que alguns dos alegados envolvidos estão devidamente identificados e rejeita a justificação apresentada pelos militares.

“O que os senhores dizem é que estão à procura de desenfiados. Ora, não se procura desenfiados a essas horas e muito menos na residência de um candidato”, afirmou.

Para o candidato, o episódio está diretamente ligado à sua última intervenção pública, na qual voltou a destacar o massacre de quatro civis ocorrido no quartel do exército em São Tomé, a 25 de novembro de 2022.

“Depois de iniciar o meu tempo de antena, comecei a falar do caso de 25 de novembro, com novos factos e elementos, e recebo a visita dos militares de madrugada”, sublinhou.

Na sua declaração, Bonfim frisou que o Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas — que é também seu adversário na corrida presidencial — deve apurar responsabilidades sobre o sucedido.

“Eu não posso receber visita em minha casa na madrugada e o Presidente não saber, porque ele é o Comandante Supremo das Forças Armadas. Pela hierarquia, tinha que citar o Presidente da República para apurar responsabilidades e esclarecer o que se está a passar”, destacou.

A denúncia surge igualmente como alerta para a necessidade de o Estado garantir proteção ao candidato no âmbito das eleições presidenciais de 19 de julho em São Tomé e Príncipe.

José Bouças