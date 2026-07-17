Xi Jinping: a IA apresenta oportunidades e desafios em matéria de governação

O presidente chinês Xi Jinping declarou na sexta-feira que o mundo entrou num período vigoroso de inovação sem precedentes em tecnologias de inteligência artificial (IA), trazendo enormes oportunidades e desafios para a governação.

Num discurso proferido na cerimónia de abertura da Conferência Mundial sobre a IA 2026 e da Reunião de Alto Nível sobre a Governação Global em IA, Xi afirmou que a humanidade tem de responder às questões do momento.

Ele levantou várias questões: como os seres humanos podem conviver com máquinas capazes de pensar? Como garantir a segurança quando os algoritmos intervêm na tomada de decisão? Como enfrentar os desafios éticos da tecnologia através de uma governança adaptativa? E como garantir que a IA serve a todos quando o fosso continua a crescer?

Xi afirmou que estas questões exigem uma reflexão profunda e respostas por parte de toda a comunidade internacional.

(Fonte: Xinhua)