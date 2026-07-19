Representante especial das Nações Unidas apelou à preservação da tradição de processos democráticos pacíficos em STP

O Representante Especial Mohamed El-Amine Souef apela à preservação da tradição de processos democráticos pacíficos em São Tomé e Príncipe, na véspera das eleições presidenciais

Libreville (Gabão), 17 de julho de 2026 – O Representante Especial do Secretário-Geral das Nações Unidas para a África Central e Chefe do Gabinete Regional das Nações Unidas para a África Central (UNOCA), o Sr. Mohamed El-Amine Souef, realizou uma missão oficial a São Tomé e Príncipe de 11 a 16 de julho de 2026, no âmbito da sua ronda de contactos nos países abrangidos pelo mandato da UNOCA. Durante a sua visita, reuniu-se com as autoridades nacionais, as instituições eleitorais e judiciais, as forças de segurança, os candidatos às eleições presidenciais, os partidos políticos, os representantes da sociedade civil, bem como com os parceiros internacionais. Esta missão decorreu no contexto das comemorações do 51.º aniversário da independência do país e na véspera das eleições presidenciais previstas para 19 de julho.

O Representante Especial saúda os esforços envidados pelas autoridades, pelas instituições eleitorais e por todas as partes interessadas com vista à realização das eleições. Congratula-se com o clima geralmente sereno observado durante o período de campanha e regista o forte empenho manifestado por numerosos interlocutores em prol da preservação da longa tradição de processos democráticos pacíficos e de coesão social de São Tomé e Príncipe.

O Sr. Souef salienta que eleições inclusivas, transparentes e credíveis exigem o pleno respeito pelos direitos humanos, pelas liberdades fundamentais e pelo Estado de direito ao longo de todo o processo eleitoral. Apela a todos os intervenientes para que mantenham um ambiente pacífico, seguro e inclusivo, isento de intimidação, discriminação, discurso de ódio e violência, garantindo simultaneamente a participação efetiva das mulheres, dos jovens, das pessoas com deficiência e de outros grupos vulneráveis.

O Representante Especial incentiva igualmente o diálogo, a moderação e o respeito mútuo, e exorta as partes envolvidas a recorrerem aos mecanismos jurídicos e institucionais estabelecidos para a resolução de quaisquer litígios eleitorais. Salienta que a preservação da coesão social e a proteção de todos os cidadãos, independentemente das suas filiações políticas, são essenciais para manter a confiança do público no processo eleitoral.

O Sr. Souef reafirma o compromisso das Nações Unidas em continuar a apoiar as autoridades e o povo de São Tomé e Príncipe nos seus esforços para consolidar a paz, a democracia, a boa governação e o desenvolvimento sustentável. Manifesta a sua confiança na sabedoria dos dirigentes e dos cidadãos do país para preservar a paz e a estabilidade ao longo deste importante período eleitoral.

FONTE : Sistema das Nações Unidas em São Tomé e Príncipe