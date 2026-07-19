Nito Abreu votou na escola de Almeirim e apelou a voto consciente e a participação massiva dos eleitores

Segundo o candidato foi um momento especial. Disse que enquanto cidadão sempre exerceu o direito de voto na escola básica de Almeirim, e hoje pela primeira vez votou na localidade onde reside, como candidato ao cargo de Presidente da República.

Apelou à tranquilidade, a paz e ao voto consciente. Nito Abreu garantiu que o seu voto idealiza um São Tomé e Príncipe melhor.

«Nós já somos um país de referência em questões eleitorais, quem perde aceita, e quem vence respeita o derrotado. Eu espero que possa reinar essa paz entre nós», afimou Nito Abreu.

Para o candidato presidencial o bloqueio o voto que se regista em algumas localidades do país, através das barricadas, não resolve os problemas da população. Por isso reforçou a necessidade das populações aproveitarem o momento eleitoral para expressar nas urnas a sua vontade de forma livre.

Abel Veiga