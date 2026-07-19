Carlos Vila Nova vota e apela os são-tomenses ao cumprimento do dever cívico

O candidato à sua sucessão, votou na escola Viana da Mota no centro da cidade de São Tomé na companhia da sua esposa Fátima Vila Nova.
O presidente da república em exercício recordou que São Tomé e Príncipe é reconhecido internacionalmente pela elevada cultura democrática. Carlos Vila Nova realçou também a cultura da paz e harmonia, que caracteriza a convivência democrática no país.
«Ninguém pode pôr isso em causa», pontuou.
Comentou a situação de boicote ao acto eleitoral que se regista em algumas regiões do país, como sendo contrário ao espírito democrático. «Não votar é concordar com o que os outros querem», afirmou Carlos Vila Nova.
Para o candidato presidencial as acções de boicote eleitoral não são a melhor forma de resolver os problemas de São Tomé e Príncipe.
Abel Veiga