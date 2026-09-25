Política

Xi Jinping: A China espera que os EUA lidem com a questão de Taiwan com cautela

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O presidente chinês Xi Jinping declarou na quinta-feira que a China espera que os EUA sigam a posição correta de se opor à “independência de Taiwan” e tratarão a questão de Taiwan com prudência, a fim de estabelecer bases sólidas para a cooperação estratégica bilateral e o desenvolvimento das relações sino-americanas.

Nas suas conversações com o presidente dos EUA, Donald Trump, na Casa Branca, Xi também afirmou que a posição da China relativamente à salvaguarda da sua unidade nacional e integridade territorial é muito clara.

(Fonte: Xinhua / Foto: VCG)

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