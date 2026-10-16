MLSTP apela a pacto político para viabilizar reformas estruturais

O MLSTP, vencedor das eleições legislativas em São Tomé e Príncipe, sem maioria absoluta, voltou a apelar ao sentido de responsabilidade das forças políticas representadas no Parlamento para a construção de um pacto de entendimento que permita avançar com as reformas estruturais de que o país necessita.

«O país precisa de consensos alargados para concretizar reformas que já não podem ser adiadas, nomeadamente a revisão da Constituição da República, uma reforma profunda do sistema de justiça e a revisão da lei eleitoral, com vista a reforçar a transparência do processo democrático. Nenhum partido conseguirá realizar estas reformas sozinho. Teremos de as concretizar juntos», refere um comunicado do partido, lido por Arlindo Barbosa, secretário-geral do MLSTP.

No documento, o partido manifesta ainda preocupação com a situação económica e social que o país atravessa, considerando que os desafios atuais exigem respostas urgentes e concertadas.

«O país atravessa um momento particularmente difícil. O custo de vida continua a pressionar as famílias, persistem constrangimentos no abastecimento de combustível e de água, e o fornecimento de energia mantém-se instável. Esta realidade exige um governo com plena legitimidade para tomar decisões urgentes e mobilizar esforços em favor do povo», sublinha o comunicado.

O apelo surge um dia depois de o Presidente da República ter afirmado que apenas dentro de um mês será conhecida a solução governativa para São Tomé e Príncipe.

Segundo Carlos Vila Nova, este prazo deverá permitir às forças políticas prosseguir o diálogo e aprofundar as negociações com vista à construção de consensos capazes de assegurar a estabilidade governativa.

O Chefe de Estado salvaguardou, contudo, que a decisão final será tomada em consciência e em estrita observância do quadro constitucional e legal vigente.

José Bouças