O Tchiloli da política : MLSTP contesta a rejeição pelo PR da proposta para formação do governo

O presidente do MLSTP, Américo Barros, reagiu à decisão do Presidente da República, Carlos Vila Nova, de avançar para o segundo partido mais votado nas eleições legislativas de 27 de Setembro, depois de considerar insuficientes os elementos apresentados pelo MLSTP para demonstrar a sustentabilidade parlamentar de um Governo liderado pelos sociais-democratas.

Em conferência de imprensa realizada na tarde desta quinta-feira, na sede do MLSTP, Américo Barros voltou a contestar a decisão presidencial, manifestando preocupação com a condução do processo de formação do novo Governo e apelando ao bom senso, à coerência e à imparcialidade do Chefe de Estado.

O líder do MLSTP considera que a vitória eleitoral do seu partido lhe confere legitimidade política para liderar o próximo Governo, apesar de não ter alcançado uma maioria absoluta. «O povo não deu uma maioria absoluta ao MLSTP, mas deu ao MLSTP esta prerrogativa de governar São Tomé e Príncipe nesta legislatura», afirmou.

Para reforçar a sua posição, Américo Barros recordou que, ao longo dos anos, tanto o MLSTP como o próprio Presidente da República defenderam o princípio de que «quem ganha deve governar». Na sua perspectiva, a decisão agora tomada pela Presidência levanta questões sobre a aplicação desse entendimento perante os resultados eleitorais de 27 de setembro.

O presidente do Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe revelou que o partido foi formalmente notificado pela Presidência da República no dia 10 de novembro, às 17h05, para apresentar, no prazo de 24 horas, uma proposta de personalidade para o cargo de primeiro-ministro, acompanhada de elementos que permitissem aferir a respectiva sustentabilidade parlamentar.

Segundo explicou, no dia seguinte, 11 de novembro, o MLSTP entregou a sua proposta, indicando o próprio Américo Barros para chefiar o Governo. O líder do MLSTP disse que a candidatura foi acompanhada de elementos que, no entendimento do partido, demonstravam a existência de apoio parlamentar suficiente.

A proposta apresentada assentava nos 24 mandatos conquistados pelo MLSTP, no apoio de dois deputados do BASTA e no compromisso de outros quatro parlamentares que, segundo Américo Barros, garantiram apoio ao partido sob reserva. No total, o líder social-democrata apontou para uma base de apoio de 30 deputados.

A expectativa do MLSTP, porém, foi contrariada pela comunicação recebida esta quinta-feira, por volta do meio-dia. Américo Barros afirmou que a Presidência da República rejeitou os elementos apresentados para demonstrar a sustentabilidade parlamentar e informou o partido de que iria contactar o ADI, segunda força política mais votada, para apresentar uma proposta de primeiro-ministro acompanhada dos respectivos elementos de apoio parlamentar.

Mas é a alegada existência de uma «linha vermelha» em torno de eventuais entendimentos com o MCI-PS/PUN que coloca a contestação de Américo Barros num plano ainda mais político.

O presidente do MLSTP declarou que, logo após as eleições, foi contactado por mais de cinco emissários que lhe terão transmitido que qualquer acordo envolvendo o MCI-PS/PUN seria vetado. Acrescentou que essa informação teria sido igualmente confirmada pelo Presidente da República.

Perante este cenário, Américo Barros exige que Carlos Vila Nova mantenha a mesma posição, caso o ADI apresente uma solução governativa que inclua o apoio daquela formação política.

«Esperamos que o Presidente da República seja coerente, imparcial e cumpra com as suas palavras, rejeitando liminarmente qualquer proposta de sustentabilidade que inclua o MCI-PS/PUN», declarou.

Durante a conferência, Américo Barros recordou ainda que o MLSTP viabilizou as candidaturas apresentadas pelo ADI e pelo MCI-PS/PUN na sessão constitutiva da Assembleia Nacional, justificando essa posição com o respeito pelo sentido de voto dos eleitores e com a necessidade de equilíbrio institucional.

Apesar da contestação à decisão presidencial, Américo Barros reiterou a disponibilidade do partido para liderar o próximo Governo através de uma base de apoio alargada, envolvendo outras forças políticas, a sociedade civil e a diáspora.

«O MLSTP reclama respeito pela vontade expressa pelos eleitores, pela Constituição da República e pelos princípios da imparcialidade que devem orientar a actuação do Presidente da República, enquanto Chefe de Estado de todos os são-tomenses», concluiu.

Com a passagem do processo para o ADI, a disputa pela formação do próximo Governo entra numa nova fase. O desafio deixa de estar apenas na reivindicação da vitória eleitoral e passa também pela demonstração de uma maioria parlamentar capaz de sustentar a governação. Entretanto, a exigência de coerência lançada por Américo Barros promete manter a tensão política em torno das decisões do Presidente da República.

Waley Quaresma