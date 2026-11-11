Presidente da República convida o MLSTP a apresentar o nome do próximo primeiro ministro

O Presidente da República, Carlos Vila Nova convidou na terça feira o partido MLSTP, na qualidade de partido mais votado nas eleições de 27 de setembro, para apresentar o nome de uma individualidade para o cargo do primeiro- ministro e que a referida proposta seja acompanhada de elementos que permitam aferir a respetiva sustentabilidade parlamentar, nomeadamente quanto à existência de apoio político suficiente na Assembleia Nacional para assegurar a viabilização do Programa do Governo e o regular exercício das funções governativas.

Em carta enviada ao partido, o Chefe de Estado exige que estas duas propostas devem ser enviadas por escrito e num período de 24 horas, ou seja até esta quarta feira.

“Reitero a importância desse procedimento para a salvaguarda do interesse nacional, o respeito pelos princípios democráticos e a promoção da estabilidade política e institucional da República Democrática de São Tomé e Príncipe“, diz a carta do Presidente da República enviada ao MLSTP.

Waley Quaresma