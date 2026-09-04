União e responsabilidade marcam discurso de posse de Carlos Vila Nova

Reeleito com 55,88% dos votos, Carlos Vila Nova afirmou que a sua vitória nas eleições de 19 de julho representa mais do que um triunfo eleitoral: é a renovação do compromisso e da responsabilidade perante São Tomé e Príncipe.

“Estou plenamente consciente de que esta renovação de confiança exige que eu faça mais e melhor em prol de um futuro risonho para a nossa nação, trabalhando com maior determinação em favor daqueles que acreditam em dias melhores para cada santomense”, declarou o Presidente da República.”

No discurso de tomada de posse, o chefe de Estado recuperou o lema da campanha — “Primeiro São Tomé e Príncipe” e garantiu que não se trata de uma escolha do acaso.

“Primeiro o país é convicção profunda, é responsabilidade assumida, é promessa para ser cumprida. Muito mais do que um slogan, foi, é e continuará a ser a bússola que orientará o mandato que hoje inicio”, sublinhou.

Carlos Vila Nova apelou ao trabalho, ao esforço, à dedicação e à persistência na construção do país. Defendeu uma justiça eficaz e célere, bem como uma estabilidade política baseada na responsabilidade e na prestação de contas.

“Quem exerce funções de liderança deve compreender que o poder não é propriedade de ninguém. O poder é um serviço, uma responsabilidade temporária que deve ser exercida em benefício da comunidade. É com essa consciência que assumo novamente esta função”, assegurou.”

O Presidente acrescentou que é preciso coragem para enfrentar os problemas com verdade, sem esconder dificuldades nem permitir que elas roubem a esperança.

“A esperança, quando acompanhada pelo trabalho, pela competência e pela determinação, transforma-se numa força de mudança. São Tomé e Príncipe tem todas as condições para construir um futuro melhor”, afirmou.”

Perante os convidados nacionais e estrangeiros presentes na cerimónia, o Presidente da República deixou ainda um apelo à união e à coesão nacional, considerando-as condições indispensáveis para São Tomé e Príncipe avançar no caminho do progresso.

José Bouças