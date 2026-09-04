Política Discurso do Presidente da República por ocasião da tomada de posse By Téla Nón Posted on 4 de Setembro de 2026 14 DISCURSO PR- Tomada de Posse 03 Set 2026Descarregar Related Items:destaque, Presidente Recommended for you União e responsabilidade marcam discurso de posse de Carlos Vila Nova Vila Nova investido esta quinta feira para um segundo mandato STP e o Irão promovem trocas comerciais a partir de 2026 FAÇA O SEU COMENTARIO Leave a Reply Cancelar respostaO seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *Comentário * Nome * Email * Site Guardar o meu nome, email e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar. Δ