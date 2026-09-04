Política

Discurso do Presidente da República por ocasião da tomada de posse

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14 DISCURSO PR- Tomada de Posse 03 Set 2026Descarregar
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