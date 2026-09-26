Presidente da República apela ao voto massivo nas eleições de domingo – “ A abstenção não é uma forma de protesto”

«O direito de votar é dos direitos mais sagrados conquistados pelo povo são-tomense ao longo da sua história», afirmou o Presidente da República Carlos Vila Nova numa comunicação à Nação na sexta-feira.

Segundo Carlos reconhece que perante as dificuldades e desafios que o país enfrenta «possa haver sobretudo em determinados momentos um certo descontentamento ou mesmo alguma frustração».

No entanto aconselhou o povo de que «a abstenção não é e nunca será a solução para algum problema. A abstenção não é uma forma de protesto».

Segundo o Presidente da República quando os cidadãos optam por não votar «estamos na verdade a abdicar desse direito. E ao não decidirmos estamos a deixar que outros decidam por nós».

Para Carlos Vila Nova a Democracia precisa do voto para se robustecer. A abstenção apenas fragiliza a democracia.

«Exorto-vos a acorrer massivamente às urnas. O voto é o elemento mais igualitário da nossa sociedade», frisou.

Apelou ao civismo que tem marcado os actos eleitorais no país. Apelou às forças políticas, a Comissão Eleitoral Nacional e a sociedade civil a garantir as condições para que as eleições deste domingo sejam livres, transparentes e ordeiras, como tem sido a tradição no país.

União tem sido a palavra de ordem do Chefe de Estado são-tomense. Tanto para os vencedores como para os vencidos nessas eleições gerais, Carlos Vila Nova deixou uma mensagem clara: “Primeiro São Tomé e Príncipe”.

«Que se unam no desígnio comum de construir o nosso futuro colectivo».

Abel Veiga