Cidade de São Tomé inundada de lixo apesar da autarquia pagar quase 20 mil euros mensais pela recolha

Calisto Nascimento, o novo Presidente da Câmara Distrital de Água Grande, está surpreendido com a situação.

«Nós temos alguma dificuldade em perceber, como é que mensalmente a câmara gasta tanto dinheiro, mas temos o lixo quase a entrar em nossas casas», afirmou o Presidente da autarquia.

Nos últimos 3 meses o volume de lixo aumentou nas ruas de São Tomé, e o capim avançou sobre a cidade.

O anterior Presidente da autarquia, por sinal também do partido ADI, e mais conhecido por Van Basten assinou um contrato de prestação de serviço com 10 carrinhas privadas, para a recolha do lixo na cidade.

«Neste momento temos 10 carrinhas, as chamadas Dyna, que fazem a recolha do lixo. De acordo com o contrato que têm com a câmara, cada carrinha deve fazer 5 viagens por dia. Assim teríamos 50 viagens diárias de todas as carinhas no transporte de resíduos para a lixeira da Penha. Não acha que era suficiente para não termos essas toneladas de lixo na cidade?», interrogou Calisto Nascimento.

Dados recolhidos pelo Téla Nón junto ao poder local de Água Grande indicam que pelo contrato de recolha diária do lixo, a autarquia paga um total de 390.000 dobras mensais, valor equivalente a 15 mil e 600 euros. No entanto a despesa aumenta com o fornecimento semanal de gasóleo para as 10 carrinhas privadas, no valor de 90.000 dobras mensais , aproximadamente 3600 euros. No total mais de 19 mil euros mensais.

« O que detectamos é que as tais 5 viagens diárias por cada carinha, não eram feitas. Mas pelos dados que temos, o valor mensal era pago normalmente», frisou.

Segundo a nova liderança da autarquia mais populosa do país, uma reunião com os proprietários das carrinhas privadas permitiu redefinir todo o processo. Segundo Calisto Nascimento, doravante as viaturas privadas, que não cumprem as normas do contrato, serão penalizadas.

Comprometido em pôr fim ao convívio dos munícipes de Água Grande com a imundice que tomou conta da cidade, o jovem Presidente da autarquia avançou com um plano de emergência, em que os cidadãos são convidados a colaborar no processo de recolha do lixo directamente nas suas residências. Devem comunicar à câmara de que já têm o resíduo preparado para ser retirado. De imediato as carrinhas privadas são enviadas para as residências dos munícipes, onde fazem a recolha, para depois depositar na lixeira da Penha.

« A partir da próxima semana vamos fazer a recolha nos bairros, e com horários pré-definidos, em que os munícipes terão de colaborar para entregar o lixo a hora marcada», explicou o Presidente da Câmara Distrital de Água Grande.

Para impulsionar o plano de emergência e de salubridade pública, o poder local de Água Grande recebeu na quarta – feira, 2 carinhas e 30 contentores para recolha dos resíduos. Um donativo do projecto de resiliência das zonas costeiras da África Central, WACA financiado pelo Banco Mundial.

Abel Veiga