Formação em gestão circular de resíduos abre portas ao emprego verde

No do Centro de Formação Profissional de Bubo-Budo, cerca de duas dezenas de são-tomenses foram capacitados para formar jovens em competências verdes, empregabilidade e parcerias orientadas para a gestão circular de resíduos.

“Os formadores estão agora a trabalhar connosco; já nos ajudaram a formar um grupo de jovens. Fomos à roça Agripalma, uma comunidade agrícola com uma fábrica de onde se podem extrair vários resíduos reaproveitáveis. Formámos 50 jovens e adultos sobre o conceito de economia circular”, explicou Milton Lima, Diretor Executivo do Centro.

A iniciativa integra o projeto CircuWasteVetAfrica, financiado pelo programa Erasmus+ e cofinanciado pela União Europeia.

“O objetivo é fomentar o emprego verde e o empreendedorismo, para que possamos caminhar em direção a uma economia mais sustentável e, em simultâneo, melhorar as condições de vida da população”, afirmou Isabel Gonçalves, diretora da empresa portuguesa MQ.

Trata-se de um contributo essencial para a valorização dos resíduos, que em São Tomé e Príncipe têm representado um dos maiores desafios para as autoridades.

“O mote do projeto é transformar resíduos em riqueza, através da reciclagem, da reutilização e da manufatura”, acrescentou Isabel Gonçalves.

Para o Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Jouceril Tiny dos Ramos, esta é uma estratégia particularmente benéfica para o país:

“Entram jovens capacitados, entram oportunidades que reduzem os resíduos e aproveitam desses resíduos como ganha-pão, fonte de emprego ou autoemprego — algo que trará benefícios a todos os intervenientes.”

Além de São Tomé e Príncipe, o projeto está a ser implementado em Angola, Gana e Namíbia, com o apoio de parceiros internacionais, entre os quais Portugal, Espanha e Itália.

José Bouças