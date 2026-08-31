Projeto WACA entrega meios para recolha de lixo urbano

O turismo sustentável constitui uma das principais apostas das autoridades de São Tomé e Príncipe. No caminho para a sua concretização, a gestão do lixo urbano, particularmente na cidade de São Tomé, tem sido um dos maiores desafios a superar.

“Os turistas, as pessoas, mesmo os nacionais reclamam sempre a questão da gestão de resíduos”, afirmou Arlindo Carvalho, Coordenador do Projeto WACA.

No esforço por uma cidade mais limpa e salubre, o Projeto WACA – Resiliência das Zonas Costeiras e Turismo Sustentável, financiado pelo Banco Mundial, entregou ao Governo santomense duas viaturas de recolha e transporte de resíduos sólidos urbanos e 30 contentores metálicos.

“Não vão resolver o problema, mas contribuir para minimizar a gestão de resíduos sólidos urbanos, fundamentalmente no distrito de Água Grande”, sublinhou o coordenador do WACA.

“O projeto completo contempla a construção de um aterro sanitário”, destacou Nilda da Mata, Ministra do Ambiente, Juventude e Turismo Sustentável.

A aquisição dos equipamentos, que serão geridos pela Câmara Distrital de Água Grande, representa um investimento de 180 mil euros.

Na cerimónia de entrega, a Ministra reforçou ainda a importância do encerramento da lixeira da Penha e da sensibilização da população para o tratamento adequado do lixo em São Tomé e Príncipe, sublinhando que estas medidas são essenciais para garantir um futuro mais sustentável e saudável para o país.

José Bouças