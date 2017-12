Amazônia: Banco Mundial apoia preservação em três países

Parceria – Téla Nón / Rádio ONU

Projeto Paisagens Sustentáveis é uma das contribuições brasileiras para os objetivos do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas.

Programa é o maior trabalho de conservação de florestas tropicais na história. Foto: Arquivo AG

Mariana Ceratti, de Brasília para a ONU News. *

O Banco Mundial e o Ministério do Meio Ambiente do Brasil assinaram, em Brasília, o projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia. Ele faz parte de uma iniciativa envolvendo Brasil, Peru e Colômbia e se divide em dois componentes.

Um deles é o de criação de áreas de conservação e uso sustentável, bem como o de consolidação das terras já delimitadas pelo programa Áreas Protegidas da Amazônia, Arpa. Iniciado em 2002, ele hoje engloba 60 milhões de hectares e consiste no maior trabalho de conservação de florestas tropicais na história.

Temperatura global

O outro componente é o de contribuição do Brasil para os objetivos do Acordo de Paris, que busca limitar o aumento da temperatura global a 1.5º C acima dos níveis pré-industriais.

Adriana Moreira, do Banco Mundial, que coordena o programa regional Paisagens Sustentáveis da Amazônia e o programa Arpa, explica a iniciativa.

“O programa Paisagens Sustentáveis da Amazônia incorpora já 83% da Bacia Amazônica e tem como objetivo expandir a área de conservação, de proteção e aumentar a eficiência da gestão dessas áreas, trabalhar também em aspectos de produção sustentável com as comunidades locais e também na recuperação das áreas degradadas já existentes nessa região, o que contribui diretamente para a redução de emissões e restauração de florestas. (…) O contrato que nós assinamos hoje com o Brasil é o projeto mais ambicioso desse conjunto de projetos. Futuramente, a ideia é expandir o programa para todos os países da Bacia.”

Já o ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho, diz que a iniciativa faz parte de um esforço mais amplo pelo desenvolvimento da região.

Lagoas de reprodução

“Ele é importante porque vai ajudar numa vertente de combate ao desmatamento que é a vertente da sustentabilidade. O ideal é você valorizar o bem ambiental, e o projeto vai nessa direção. Valorizar as comunidades, qualificar, dar melhoria das condições de vida das comunidades e isso é muito importante porque essas comunidades tiram seu sustento do equilíbrio ecológico. Se é um pescador artesanal, é preciso que as lagoas de reprodução estejam bem mantidas. Se é um extrativista de açaí, precisa que a floresta esteja em pé.”

A Amazônia é a maior floresta tropical pluvial contínua do mundo, cobrindo mais de 7 milhões de quilômetros quadrados em nove países. Sua biodiversidade inclui mais de 16 mil espécies de árvores conhecidas e 2,5 mil peixes.

Além de ser uma importante reserva de biodiversidade, a floresta dá sustento a 33 milhões de pessoas que habitam a área da Bacia Amazônica.

*Reportagem do Banco Mundial Brasil