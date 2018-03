Micoló trava ímpeto do Governo em degradar o Ambiente

A população da vila de Micoló no distrito de Lobata voltou a sair às ruas esta quarta-feira, para travar mais uma acção do Governo no sentido de degradar as praias que contornam a vila.

O Ministro da Juventude e dos Desportos, Marcelino Sanches, que comandava uma fila de camiões que pretendiam extrair areia nas praias de Micoló, acabou por ficar retido na Vila. A população bloqueou os camiões e o ministro.

Desde finais da década de 90, que a população da vila de Micoló, impede qualquer tentativa de extracção de areia na região. Sejam os garimpeiros ilegais, sejam os garimpeiros mandatados pelo Governo. Mesmo que escoltados por forças policiais ou militares, a população de Micoló, sempre saiu ao encontro dos mesmos, bloqueando a sua saída do local. Nunca permitiu que um grão de areia fosse retirado da sua praia.

Pesca é a principal actividade da população local, que também está a dar passos no sentido de preservação de espécies em vias de extinção, sobretudo as tartarugas marinhas.

As praias da Vila de Micoló, mais concretamente as dunas de areia que o tempo ergueu como consequência da não extracção de areia, constituem principais ninhos para desova de tartarugas na região nordeste da ilha de São Tomé.

Pelo que o Téla Nón apurou, esta quarta feira os camiões enviados pelo Governo, deveriam extrair cerca de 120 m3 de areia das praias de Micoló. O Governo precisa de areia por causa dos jogos juvenis da CPLP.

O Governo quer construir na capital São Tomé, campos para albergar algumas modalidades dos jogos da CPLP, nomeadamente o voleibol. Com a maioria das praias do país transformadas em pedregulho por causa da longa extracção anárquica de areia, as atenções estão agora viradas para as praias de Micoló, onde a população garantiu ao longo dos anos a sua preservação. «Não entendo porque não fazem os vários jogos em diferentes praias, em vez de extraírem areias de outras praias, que além de serem essenciais para as comunidades costeiras, também são praias de desova de tartaruga marinha», desabafou para o Téla Nón, uma das testemunhas do confronto desta quarta feira entre a população de Micoló e os Camiões do Governo comandados pelo Ministro da Juventude e dos Desportos.

Micoló continua a resistir contra a degradação do ambiente marinho, que constitui a sua principal fonte de rendimento.

O Vídeo publicado nas redes sociais confirma a escaramuça de quarta – feira em Micoló

Publié par Octavio Bandeira sur mercredi 7 mars 2018

Téla Nón