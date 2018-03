Semana UBUNTU | São Tomé e Príncipe

A Semana UBUNTU STP vai decorrer entre 19 e 24 de março, no Centro Cultural Português, em São Tomé. A Semana Ubuntu STP é uma acção de capacitação para 50 jovens santomenses com potencial de liderança, provenientes de contextos de vulnerabilidade e/ou com interesse em trabalhar nesses contextos e que estejam interessados em promover o desenvolvimento e transformação das suas comunidades. Esta acção de formação de uma semana intensiva enquadra-se no Programa Pontes Ubuntu. Leia mais – — ComunicadoImprensa