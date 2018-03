Grande Prémio Mundial da Água Rei Hassan II concedido à OCDE no 8º Fórum Mundial da Água  

– OCDE consagrada vencedora do prestigiado prémio pela sua contribuição em tornar a água uma prioridade global

– O vencedor foi anunciado na cerimónia de abertura do 8º Fórum Mundial da Água, em Brasília, que reúne partes interessadas de todos os níveis da comunidade global da água de todos os cantos do mundo

– Apresentação deste prémio destaca os esforços do Governo do Marrocos e do Conselho Mundial da Água para garantir segurança e o acesso da água aos grupos mais vulneráveis.

Conselho Mundial da Água, Brasília, 20 de março de 2018 – A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) foi premiada no 6º Grande Prémio Mundial da Água Rei Hassan II pelo Governo do Marrocos e o Conselho Mundial da Água no 8º Fórum Mundial da Água em Brasília. Este prémio, uma das maiores distinções no setor da água, reconhece a excelência em “cooperação e gestão no desenvolvimento e uso de recursos hídricos”, atribuindo à OCDE uma contribuição de 100 mil dólares (cerca de 90 mil euros) além do prémio.

Durante a cerimónia de abertura do 8º Fórum Mundial da Água, a decorrer em Brasília, a capital do Brasil, Angel Gurria, Secretário-geral da organização vencedora, descreveu a atribuição deste prémio como uma grande honra. Este responsável destacou ainda os problemas de água que o mundo continua enfrentando: “Mais de 2 mil milhões de pessoas em todo o mundo vivem em países com elevada pressão hídrica, e existem outros desafios que nem sequer fazem manchete e são devastadores. Um exemplo são os milhões de meninas e raparigas que são impedidas de ir à escola, pelo simples facto destas não haver casas de banho. Precisamos de tornar estas estatísticas chocantes algo do passado.”

A OCDE, com sede em Paris, França, foi reconhecida pelo seu trabalho ao destacar a segurança hídrica como uma questão crucial, garantir uma maior visibilidade global para uma ampla gama de questões relacionadas com o tema e fornecendo orientação política sobre segurança hídrica tanto para membros da OCDE quanto para países não-pertencentes à OCDE.

Na sua 6ª edição, o Grande Prémio Mundial da Água Rei Hassan II é uma ferramenta política de notoriedade e prestígio mundial, criada conjuntamente pelo Reino de Marrocos e pelo Conselho Mundial da Água para prestar homenagem a Sua Majestade, o falecido Rei Hassan II. O prémio é concedido a cada três anos no Fórum Mundial da Água por um júri internacional. Este ano, o júri foi liderado por Charafat Afailal El Yedri, Secretária de Estado do Ministério Marroquino de Equipamentos, Transportes, Logística e Água. O prémio funciona sob o tema geral de “Cooperação e solidariedade nos domínios da gestão e desenvolvimento dos recursos hídricos”. A 6ª edição foca em recompensar candidatos que trabalham especificamente para uma “maior solidariedade e inclusão a fim de garantir segurança da água e justiça climática”.

A atribuição da 6ª edição do Grande Prémio do Rei Hassan II é uma das inúmeras atividades e apresentações importantes que estão atualmente a decorrer no 8º Fórum Mundial da Água. Fundado pelo Conselho Mundial da Água, o Fórum Mundial da Água representa um ponto de encontro internacional para discutir problemas relacionados com a água e encontrar soluções para os problemas hídricos mais urgentes do mundo. O Fórum Mundial da Água realiza-se entre os dias 18 e 23 de março de 2018, sob o abrangente tema “Compartilhando Água”, à luz do papel da água na união das comunidades e na remoção das barreiras. O Conselho Mundial da Água convida a todos para se juntar ao maior evento relacionado com a água do mundo, reunindo chefes de estado, ministros, tomadores de decisão de alto nível, especialistas em água e profissionais, autoridades locais, sociedade civil e académicos. O Fórum Mundial da Água coloca a água no cerne do desenvolvimento global e convida os cidadãos a agir para garantir um futuro sustentável.