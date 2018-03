Conselho Mundial da Água apresenta relatório

Conselho Mundial da Água, Brasília, 23 de março de 2018 – O Conselho Mundial d Água apresentou esta semana o relatório “Aumentado os Fluxos Financeiros para o Saneamento”, durante o 8º Fórum Mundial da Água, em Brasília no Brasil, e também Policy Recommendations for Ministers and Local Authorities, encorajando os tomadores de decisão a serem audazes e a abraçar a mudança. O relatório, elaborado ao longo de um ano, avalia a situação atual do saneamento urbano em oito cidades do mundo e propõe ações políticas necessárias para atingir a meta de saneamento do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 6 (ODS6) até 2030, bem como as exigências financeiras. O número de pessoas em todo o mundo sem acesso a saneamento é de 2,4 mil milhões, e a tendência crescente de urbanização, eventos climatéricos extremos devido à variabilidade do clima, a altura para agir no saneamento urbano é agora.

Saiba mais …. Finance flows sanitation PR TRANSLATION VERSION_PT PRT FINAL

Vencedor do Grande Prémio Mundial da Água de Quioto galardoado durante o 8º Fórum Mundial da Água em Brasília —–Kyoto prize presented WWForum_PT

Fonte : ONU