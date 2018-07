TESE criou Plano para combater lixo em STP

A ONG TESE financiada pela União Europeia e pela Cooperação Portuguesa, elaborou um novo plano nacional de acção de gestão integrada dos resíduos sólidos urbanos. O documento que orienta todo o processo de recolha, transporte e tratamento dos resíduos sólidos, foi analisado e validado esta terça – feira, pelos vários intervenientes no processo, com destaque para os parceiros internacionais.

O novo plano surge no quadro do projecto Valores Sustentabilidade e Economia Verde na Gestão dos Resíduos. Um projecto que trava uma combate difícil, contra o lixo, que nos últimos anos se transformou num problema gritante, sobretudo na capital São Tomé.

Para travar a ameaça que o lixo abundante nas ruas e sem tratamento adequado representa para a saúde pública, a TESE em parceria com a Direcção do Ambiente criou o Plano Nacional de Gestão Integrada de Resíduos para os próximos 5 anos.

O plano que está a ser validado esta terça feira com a participação de várias instituições e redes da sociedade civil, indica as acções que a o país deve implementar desde a desde a recolha, passando pelo transporte e o tratamento final dos resíduos.

Arlindo Carvalho, Director Geral do Ambiente, descreveu a situação preocupante que se vive na ilha de São Tomé. O lixo que é recolhido nas ruas é depositado a céu aberto na localidade de Penha. Por sinal um bairro residencial, onde o monte de lixo é queimado a céu aberto. Facto que põe em causa a saúde pública, uma vez que a queima do lixo a céu aberto liberta gases aparentemente tóxicos.

Arlindo Carvalho aproveitou a abertura do atelier de validação do plano nacional de gestão de resíduos sólidos urbanos, para separar o lixo. Segundo o Director Geral do Ambiente, pelo menos os resíduos químicos obsoletos, que estavam acumulados no país, já foram tratados. Segundo Arlindo Carvalho, com apoio das Nações Unidas, cerca de 30 toneladas de resíduos químicos que tinham sido importados no passado para uso na agricultura e na saúde(DDT – luta contra o paludismo, foram reexportados para o Reino Unido.

Abel Veiga