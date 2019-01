ROSEMA :  CSMJ pôs fim ao mandato do Juiz Bonfim

No dia 7 de maio de 2018, António Bonfim Gentil Dias, Juiz do Tribunal Distrital de Lembá, onde se localiza a cervejeira Rosema, emitiu uma sentença que devolveu a fábrica de cervejas, aos Irmãos Monteiros.

Uma sentença de um Tribunal Distrital que anulou o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, emitido no dia 7 de Abril de 2018, que retirou a Rosema das mãos dos Irmãos Monteiros e entregou ao proprietário original, o empresário angolano Melo Xavier.

Na sua sentença do mês de Maio, que deu razão a uma providência cautelar, apresentada pela defesa dos Irmãos Monteiros ao Tribunal Distrital, o juiz António Bonfim Gentil Dias, exigiu que os representantes do grupo privado angolano RIDUX, propriedade de Melo Xavier, devolvessem as chaves da fábrica e todos os outros bens que estavam na sua posse, como resultado da execução do acórdão do supremo tribunal de justiça.

Por força da sentença do Juiz Bonfim, e com apoio dos Ninjas enviados pelo então Governo de Patrice Trovoada, a fábrica regressou para os irmãos Monteiros.

De seguida o então governo da ADI, sustentado pela sua maioria parlamentar de 33 deputados, e com apoio de mais 3 deputados do MLSTP(Nino Monteiro, António Monteiro, e Beatriz Aevedo), que passaram a condição de independentes por causa da crise da ROSEMA, decapitou o Supremo Tribunal de Justiça.

Os 4 Juízes conselheiros que tiveram participação directa ou indirecta na emissão do acórdão foram exonerados e compulsivamente aposentados.

Mas no dia 30 de Dezembro de 2018, os 4 juízes conselheiros, regressaram ao Supremo Tribunal de Justiça, por via de uma resolução da Assembleia Nacional, aprovada pela nova maioria parlamentar, liderada pelo MLSTP.

O Conselho Superior da Magistratura Judicial(CSMJ), reuniu-se pela primeira vez no ano 2019, e dentre outros assuntos analisou o caso do Juiz António Bonfim Gentil Dias, em torno da cervejeira Rosema, e emitiu a primeira resolução do ano 2019.

«Instaurar o competente processo disciplinar contra o Dr. António Bonfim Gentil Dias Juiz de Direito nos termos dos artigos …….do Estatuto dos magistrados judiciais em virtude de ter contrariado e desobedecido o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça bem como a deliberação número 10/2018 de 8 de Maio de 2018», lê-se na deliberação do Conselho Superior da Magistratura Judicial.

A alínea C da resolução, acrescenta «dar por finda a acumulação de serviço do senhor Dr.António Bonfim Gentil Dias juiz de Direito do Tribunal de Lembá, nos termos dos artigos ….do Estatuto dos Magistrados Judiciais».

A alínea D da resolução do Conselho Superior da Magistratura Judicial, é penalizadora. «Suspender o Dr. António Bonfim Gentil Dias, Juiz de Direito do exercício da função de juiz de direito do Tribunal da Primeira Instância de São Tomé e Príncipe devendo o mesmo proceder a entrega da viatura bem como as chaves do gabinete aos serviços administrativos dos Tribunais», diz a resolução.

O juiz José Carlos Barreiros, foi nomeado pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial para ocupar a função de juiz do Tribunal Distrital de Lembá.

A decisão do Conselho Superior da Magistratura Judicial abre caminho para a execução do acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 27 de Abril, que foi suspensa pela sentença do Juiz António Bonfim Gentil Dias. Isto é, a devolução da cervejeira Rosema ao empresário angolano Melo Xavier.

Abel Veiga