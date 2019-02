Falhas sucessivas entre 2014 – 2018 provocaram subida de paludismo

O Ministro da Saúde Edgar Neves(na foto em baixo), chamou a imprensa para na política de luta contra o paludismo que se registou no país, e que provocaram sucessivos aumentos de casos desde o ano 2014 até o ano 2018. «De 2014 a 2018 fomos verificando um aumento de casos do paludismo em cerca de 300 casos por ano, e que veio a aumentar de forma mais significativa nas primeiras semanas do mês de Janeiro de 2019», referiu o ministro da saúde.

Aumento de casos, de ano em ano, desde 2014 até 2018, mas que segundo o ministro foram sempre camuflados. «Não podemos num processo desta natureza tentar camuflar ou não dizer aquilo que está efectivamente a acontecer», sublinhou.

O aumento de casos em cerca de 3 centenas por ano, e desde 2014 até 2018, não é razão para alarme. «Não há razões para alarme, mas sim há razões para estarmos preocupados», precisou Edgar Neves.

O Ministro apelou ao envolvimento de todas as forças vivas da Nação, para evitar que as conquistas que o país alcançou desde o ano 2004 na luta contra o paludismo, venha a ser posta em causa, por falhas sucessivas como aconteceram de 2014 até 2018.

Falhas que quebraram a corrente de derrotas consecutivas que o paludismo vinha registando em São Tomé e Príncipe desde o início da luta contra a doença no ano 2004. «Houve ao longo desses anos(2014 – 2018) várias falhas na cadeia de luta contra a doença. Temos que aumentar a taxa de cobertura da pulverização intra-domiciliária. Temos que ter uma taxa de cobertura de pelo menos 80%, e estamos abaixo disso», relatou o Ministro da Saúde.

O distrito de Água Grande que envolve a capital São Tomé, o mais populoso do país, e também onde a insalubridade é enorme, destaca-se no grupo das regiões do país onde desde 2014 se regista o ligeiro aumento de casos de paludismo.

Os distritos de Lobata e de Lembá, que preenchem a região centro – norte da ilha de São Tomé são outros dois pólos onde os casos de paludismo tendem a subir.

O Ministério da Saúde aposta na intensificação da pulverização intra domiciliária como uma das acções para repor o paludismo no patamar onde se encontrava em 2013, ou seja, a fase de pré-eliminação.

Abel Veiga