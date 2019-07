Cabo Verde duplicou o valor da pensão atribuída aos seus idosos em STP

O Governo de Cabo Verde decidiu duplicar a pensão de reforma que é paga aos caboverdianos que vieram trabalhar em São Tomé e Príncipe, a partir da década de 40 do século XX.

Diontina Carvalho, embaixadora em São Tomé e Príncipe, anunciou o aumento da pensão aos idosos durante no acto central dos festejos do quadragésimo quarto aniversário da independência de Cabo Verde, celebrado no passado dia 5 de Julho.

Os 1200 idosos caboverdianos recebiam uma pensão trimestral no valor de 500 dobras. Já neste ano o executivo de Cabo Verde decidiu subir o valor para 1000 dobras.

Na casa da Morabeza em Budo Budo arredores da capital São Tomé, o batuque marcou o compasso da festa da independência de Cabo Verde em São Tomé e Príncipe.

Os ainda vivos 1200 idosos caboverdianos foram os alvos principais da festa. A embaixada organizou uma almoço de confraternização em que não faltou a cachupa.

País de desenvolvimento médio, a embaixadora garantiu que o futuro de Cabo Verde, será melhor, porque a aposta continua a ser nos recursos humanos do país como factor para o desenvolvimento. Os 1200 idosos que vivem em São Tomé e Príncipe não estão esquecidos.

Abel Veiga