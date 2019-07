Planeta Terra teve o mês de junho mais quente já registrado

De acordo com a Organização Meteorológica Mundial, OMM, a informação está em consonância com os outros principais conjuntos de dados da Agência Aerospacial dos Estados Unidos, Nasa, do Centro Europeu para as Previsões Meteorológicas a Médio Prazo e da Agência Meteorológica do Japão.

Junho

Nove dos 10 junhos mais quentes ocorreram desde 2010. Junho de 1998 é o único do século passado que aparece entre os 10 junhos mais quentes já registrados, e atualmente está classificado como o oitavo mês mais quente já ocorrido.

A Noaa aponta que junho de 2019 marca também o 43º junho consecutivo e o 414º mês consecutivo com temperaturas, pelo menos nominalmente, acima da média do Século 20.

Europa

Junho de 2019 foi o mais quente da Europa. No final do mês, as regiões ocidental e central do continente experimentaram uma onda de calor curta, mas recorde, com temperaturas médias diárias até 10°C acima do normal. As temperaturas foram marcadamente acima da média na ilha de Baffin, no norte da Sibéria, onde os incêndios foram predominantes, e em algumas partes da Antártida.