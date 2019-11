Polícia Nacional já resolveu a crise de barricadas

Num comunicado tornado público esta quinta feira o Comando Geral da Polícia Nacional, anuncia que promoveu diálogo entre as partes em contenda nas três comunidades vizinhas ao aeroporto internacional, e conseguiu forjar consenso, para por fim as barricadas na única estrada que liga as três comunidades à capital São Tomé.

Na senda dos últimos incidentes ocorridos nas comunidades piscatórias de Praia Cruz, Praia Gambôa e Praia Loxinga, devido ao aumento do preço dos transportes por parte dos taxistas, como consequência do aumento do preço dos combustíveis, a Esquadra Policial de Aeroporto, responsável pela jurisdição territorial, promoveu um encontro entre os responsáveis dos moradores das respectivas localidades e os taxistas, com o objectivo de encontrar-se um ponto de entendimento e resolução dos conflitos existentes, que têm posto em causa a segurança das pessoas e a livre circulação.

Após o término da reunião, o Comandante, Comissário Odair Anjos, considerou que o encontro foi profícuo, as partes colocaram as suas inquietações e chegou-se a um ponto de equilíbrio, prevendo-se que não haverá mais nenhum acto de desordem pública.

