Vamos comer o ano!

Olá a todos e feliz ano novo! Espero que tenham gostado muito dessas festas e comemorado com sua família e amigos.

O Natal já passou e, como se fosse um tornado, deixou quilos distribuídos em todos nós. É isso mesmo, é inevitável que, depois dessas férias, você não tenha ganho peso, muito ou pouco, já depende de como cada um se comportou, mas o impossível é que você não aumentou um pouco seu peso.

O motivo não precisa ser explicado, porque comemos e bebemos mais do que a conta, mas tenha certeza de que não há nada como ter bons propósitos e tomar medidas em janeiro para eliminar esses quilos extras.

Primeiro de tudo, não vamos entrar em pânico. É muito comum que, depois do Natal, as pessoas comecem a pensar em planos estratégicos não confiáveis, como parar de comer, beber apenas smoothies, beber sucos de desintoxicação e não sei mais o que invenções. Sinto muito, mas isso não funciona. E isso não funciona, não porque parar de comer não funciona para perder peso, mas porque no terceiro dia você terá ansiedade e comerá tudo o que não comeu nos outros três dias.

Além disso, outra das coisas que geralmente acontecem com essas estratégias é que, após os dias de muita fome, voltamos a comer normalmente e nosso corpo recupera o dobro do que você ganhou no Natal.

Estamos em janeiro, mês para iniciar bons hábitos e criar um plano de ação a longo prazo, fácil de manter e que permita ver resultados.

Aqui estão algumas dicas para começar a ficar melhor depois desses feriados:

1. Elimine o álcool, sucos embalados, batidos, sucos de frutas a partir de agora. Vamos eliminar as calorias líquidas e tudo o que bebemos é água ou infusões. Isso permitirá não apenas desintoxicar seu corpo por dentro, mas também por fora e você verá um reflexo na pele. Se você fizer essa pequena alteração, garanto que você poderá começar a ver mudanças importantes, já que muitas pessoas não estão cientes da quantidade de calorias que consomem dessa maneira.

2. Aumente seu consumo de frutas e legumes. Principalmente vegetais, porque isso ajudará você a se sentir mais saciado e a aumentar a fibra que consome, permitindo que seu corpo se purifique e desintoxique. Este é um tópico para muitas pessoas, mas é verdade. Se o seu prato contiver legumes, isso o ajudará a se sentir mais satisfeito e cheio e você deixará de comer outras coisas menos interessantes para a perda de peso.

3. Elimine doces, chocolates, biscoitos, bolos de Natal, frutas desidratadas, batatas fritas, nozes fritas. Tire-o da sua casa agora! Não espere o fim de semana, ou o aniversário de um primo, tire-o imediatamente! Enquanto você não para de comer, fica tentado dentro de casa.

4. Elimine o consumo de produtos fritos (banana frita, frutas fritas, batata frita, etc.) e cozinhe de maneira saudável (cozido, assado, grelhado ou assado). Isso é muito importante, uma vez que um produto como a batata pode dobrar e até triplicar suas calorias se a fritarmos. Portanto, ajude-se fazendo pequenas alterações na maneira de cozinhar.

5. Reduza a ingestão de sal ou alimentos salgados. Isso ajuda a retenção de líquidos e faz você parecer mais inflamado. Natal é uma época em que comemos todos os tipos de refeições saborosas e com molhos. Vamos tentar começar a comer mais limpo e menos saboroso.

6. Mova o máximo que puder e, acima de tudo, comece a criar uma rotina de exercícios. Inscreva-se em atividades esportivas em grupo, se você é um daqueles que não gosta muito de esportes. Também pode correr ou caminhar, mas, acima de tudo, tonifica seu corpo. Se você tiver pouco tempo, seja homem ou mulher, recomendo que você dê prioridade aos exercícios de força (musculação), pois eles ativam o metabolismo de maneira mais eficaz e fortalecem seus músculos mais do que simplesmente fazer exercícios cardiovasculares (corrida, ciclismo, etc..). Falaremos sobre isso em outro artigo, já que muitas mulheres, por exemplo, temem a musculação e, no entanto, é isso que nos ajuda a ver nosso corpo mais tonificado, bonito e visivelmente melhorando a composição corporal. Melhorar nossa qualidade de vida também nos faz parecer melhores fisicamente e isso ajuda nossa auto-estima e confiança em nós mesmos, o que também é muito importante.

7. O esporte deve fazer parte de sua rotina diária. Assim como Você escova os dentes ou o rosto, ou o exercício deve fazer parte de seu dia a dia o mesmo que comer saudável, essencial para uma boa saúde. Todos nós encontramos desculpas para não fazê-lo, mas se encontramos tempo para assistir TV ou estar na Internet.

Vamos dar passos para melhorar sua qualidade de vida! Este mês de janeiro é um mês de novos propósitos e estou aqui para ajudá-lo a alcançá-lo. Qualquer dúvida será um prazer em responder.

Vejo você no próximo artigo!

Esther García – Nutricionista e Dietética