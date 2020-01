Segredos para ter uma pele e cabelo incríveis

Veja o artigo em língua espanhola – art.7 tela non

Neste artigo de hoje, eu gostaria de compartilhar com você a importância da alimentação para ficar bonita por fora. Se há coisas importantes em nossa vida pelas quais literalmente matamos, são cabelos e pele. E, é claro, as empresas de cosméticos o conhecem muito bem, então elas nos oferecem milhares de variedades de cremes e tratamentos continuamente para encontrar a pele e o cabelo que tanto queremos. Além de aliviar muitos problemas de pele, evitar o envelhecimento e mostre um cabelo incrível.

Sem dúvida, devido a essa preocupação que anos atrás era apenas feminina, o setor masculino aderiu, então hoje também encontramos tratamentos cosméticos para eles, assim como sua preocupação com a calvície foi resolvida em muitos casos por enxertos de cabelo.

No artigo de hoje, eu queria dizer que é inútil cuidar da nossa pele por fora, comprar os melhores cremes ou usar os melhores produtos para o cabelo se não cuidarmos da nossa saúde por dentro.

Todos os dias vejo pessoas com grandes problemas dermatológicos, que com uma mudança em sua dieta e estilo de vida melhorariam radicalmente. Uma pessoa que tem uma dieta incorreta, tem uma pele opaca, sem luz, possivelmente com espinhas, seca.

São pessoas com tendência a olheiras, lábios quebradiços. Seu cabelo parece sem força. Nosso cabelo ainda é como uma planta; se seu solo for saudável e fértil, ficará incrível, mas se o fertilizante que colocarmos for ruim, o que será refletido no exterior será de baixa qualidade.

A pele é o nosso maior órgão e devemos cuidar dela como merece. Assim como o cabelo e as unhas, precisamos cuidar disso por dentro e por fora para poder olhar em seu maior esplendor.

A dieta que favorece a pele saudável e bonita é aquela que, como você já sabe e não vou me cansar de repetir, é composta de grãos integrais, frutas, verduras, peixe, nozes, azeite de oliva, ovos e pouca carne animal. Beber principalmente água. Esporte que nos permite oxigenar e não fumar e beber álcool em excesso. Todos esses hábitos acidificantes como já sabem ajudam no envelhecimento prematuro da pele.

Os suplementos a esta dieta que podemos usar demonstrados em diferentes investigações científicas para prevenir o envelhecimento prematuro são:

-Protetor solar. Seja a sua pele de qualquer cor, você precisa de protetor solar. Às vezes, não entendo como, no século em que vivemos e no país em que vivemos, não temos consciência da necessidade diária de sair de casa sem usar protetor solar para evitar o envelhecimento da pele, flacidez, e manchas.

-Vitaminas. É muito importante fazer test de sangue para conhecer o estado do nosso corpo e remediar com o nosso médico caso falte vitaminas e minerais. Primeiro com a nossa alimentação e depois podemos ajudar com algum complemento. A vitamina C é o suplemento antioxidante incrível. Precisamos dessa vitamina diariamente e nem sempre atendemos às necessidades diárias recomendadas; portanto, um ótimo aliado é suplementar.

-Limpeza. Limpeza facial e corporal diária. Para o nosso rosto, com um bom limpador facial não abrasivo, dia e noite. Nos dois casos, use cremes ricos no que precisamos o tempo todo para mantê-los jovens e bonitos. De manhã, hidratantes com vitamina C, à noite, ácidos como glicólico que suavizam a pele e a super vitamina , retinol (vitamina A) que estimula o colágeno da pele.

Para nossos cabelos e unhas:

-Primeiro não abuse de extensões. Faça pausas no cabelo e nas unhas com produtos químicos, apliques, extensões, etc. Eles precisam respirar.

-Se for possível usar shampoos pouco agressivos. Devemos cuidar da lavagem e secagem de nossos cabelos. Hidrate-o regularmente com óleo de coco, deixe agir e lave normalmente. Isso ajuda a hidratar o cabelo e o couro cabeludo.

-Os suplementos alimentares que ajudam a ter unhas e cabelos fortes são:

1. Ferro. Principalmente nas mulheres, sofremos perdas de sangue todos os meses. Isso faz com que muitos deles tenham escassez de ferro. Um bom suplemento nutricional composto de ferro e vitamina C (que ajuda a absorver melhor o ferro) pode nos ajudar a evitar essa perda de cabelo e fortalecer as unhas. Isso sempre sob o controle de um médico.

2. Outros suplementos estrela são os ácidos graxos ômega 3, 6 e 9. Podemos encontrá-los em nozes, abacate, azeite de oliva, peixes gordurosos, como óleo de peixe, salmão, atún, bonito, sementes de linho e chia. No entanto, podemos dar uma contribuição extra ao nosso corpo com um suplemento que contém esses ácidos graxos sem esquecer que devemos primeiro seguir uma dieta saudável. Um suplemento alimentar não substitui uma má alimentação.

3. Vitaminas do grupo B. Também as encontramos em alimentos, mas podemos dar uma contribuição extra ao nosso corpo com este suplemento, como o fermento de cerveja, que você pode encontrar em farmácias.

Tanto na pele quanto no cabelo ou nas unhas, o estresse pode ser um grande inimigo. Gerenciar o estresse é uma necessidade para a nossa saúde e muitos problemas que temos hoje começam com a falta de gerenciamento do estresse. Nossa saúde externa e nossa imagem refletem nosso estado interno. Cuide do seu corpo por dentro e ele vai ser incrível por fora.

Ate a próxima semana com mais informações e recomendações. Muito obrigada a todos!

Esther García – Nutricionista e Dietética