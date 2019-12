Como perder peso no natal?

Artigo original em línguas espanhola e portuguesa no formato PDF – art. 5 telanon

É nesse momento que muitas pessoas aguardam a fórmula mágica dessas férias, onde em um momento de reuniões familiares, amigos, muita comida e bebida, há pessoas que pensam que existe um remédio , uma vitamina ou uma estratégia que nos permitirá tirar quilos quilos do nosso corpo . Bem, senhoras e senhores, fiquem até o final, pois tenho uma mensagem importante para vocês.

Festas de Natal não são a época do ano nem mesmo o momento a seguir uma dieta. Primeiro, porque é uma época em que você vai ver muita comida deliciosa, provavelmente alimentos que você ama, você vê como as pessoas gostam de comer e vai ficar observando e mantendo seu desejo?

O fato de ter que fazer esse esforço naquele momento pode gerar ansiedade, frustração, angústia e, em segundo lugar, porque é um momento para desfrutar. A nutrição faz parte da vida, mas desfrutar também. É por isso que, de maneira inteligente, ser mais rigoroso com sua mudança de vida e alimentação pode esperar duas semanas e começar com determinação para o ano de 2020. Aproveite com sua família e amigos nessas festas, pois são momentos únicos e irrepetíveis.

No entanto, é interessante ter em mente que existem recursos que podem ajudá-lo a minimizar os efeitos desses excessos que todos fazemos no Natal e que podem servir como preparação para o seu grande começo em 2020.

Aqui estão alguns deles:

-Tente os dias que não são refeições grandes para fazer comidas em sua casa que sejam mais leves e limpas. Por exemplo, sopas de legumes, legumes com feijão , saladas, etc … Trata-se de esvaziar, limpar o corpo e ajudar a não ficar tão sobrecarregado com o excesso de dias. Naqueles dias, comemos muito mais comida do que deveríamos e geralmente sobrecarregamos o corpo de proteínas animais ou carboidratos refinados (como pãezinhos, doces etc.), portanto, com isso, descansamos nosso sistema digestivo.

-Se você estiver bebendo álcool no almoço ou no jantar, tente alternar com um copo de água. Isso ajuda a reduzir a desidratação produzida pelo álcool e promover a digestão. E, claro, ao dia seguinte não será um sentimento tão horrível.

-Tente beber nessas datas muitas infusões, mesmo após das grandes refeições ou jantares podem ajudá-lo. Você pode escolher qualquer relacionado com à digestão : camomila, chá verde, alcachofra, etc … Isso ajuda a impedir a retenção de líquidos e não se sentir tão inchado devido ao excesso de sal e açúcar de nossas refeições . Além disso, infusões de alcachofra ou boldo ajudarão o sistema hepático a não estar tão saturado.

-Experimente os dias em que você jantou muito, no dia seguinte, tome a infusão com uma fruta. E ouvir o seu corpo também é importante, uma vez que é impossível você ficar com fome, então cuide dele e não o sobrecarregue mais do que a conta.

-Mova-se mais, faça mais e pratique esportes. Tudo isso acrescenta-se! Não importa, hoje 30 min, amanhã uma hora, seja qual for, o caso é mudar. Não espere para começar no próximo ano, pois todos são benefícios. Isso o ajudará a começar a ter uma rotina para o novo ano em que você começará a mudar sua vida e a sua dieta, ninguém obtém resultados se não move o corpo e o exercita de maneira saudável. Mover nosso corpo nos fortalece e melhora nossos ossos, saúde mental, humor, limpa a pele e nos torna mais resistentes à mudança de dieta, já que parecemos melhores e gostamos mais, o que também é importante.

-Por fim, marque uma data de início do seu estilo de vida e mudança de comida. A frase típica de segunda-feira que começo é inútil e também é bastante frustrante ver que você não fez nada. Seu objetivo deve ser obter saúde e começar a sentir os benefícios de cuidar de si mesmo.

O componente social da nossa comida.

Há outra razão pela qual você não deve considerar uma mudança drástica nessas festas. A nutrição é uma decisão pessoal, sem dúvida, de grande importância em nossas vidas, mas também possui um ótimo componente social. Quando alguém faz uma mudança na dieta, a pessoa precisa estar mentalmente consciente de que sua trama social também será modificada, porque muitas vezes tomar decisões mais saudáveis não é bem visto por seus amigos ou familiares.

Quando você vai a uma reunião de família, provavelmente será criticado por mudar certos hábitos, ou eles podem querer sabotar essa mudança oferecendo alimentos não saudáveis ou eles lhe dirão que com o que você come, você não será saudável ou eles podem incentivá-lo a beber mais, quando souberem que não quer. Há pessoas que não se atrevem a tomar essa decisão e não querem que as pessoas na frente a tomem. Comer juntos é um ato social e ninguém quer comer o bolo sozinho e pensar que o doentio é um, as pessoas querem compartilhar a culpa.

Ousar fazer uma mudança na comida e na vida exige muita decisão e sempre tem uma réplica no nível social, mas com decisão e determinação, tudo se torna natural e faz parte do seu dia a dia, pois você desfrutará da mudança.

Desejo-lhe boas festas com sua família e amigos e um próspero ano novo cheio de ilusões e saúde. Vejo você em breve com novas recomendações e informações nutritivas.

Um grande abraço a todos!

Esther García – Nutricionista e Dietética