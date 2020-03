COVID – 19 : Navio de cruzeiro vem a São Tomé

África do Sul um dos países africanos que regista importante número de casos do COVID-19, é o ponto de partida do cruzeiro “Silver Cloud Expedition en Suite”, que deverá passar pela Namíbia, Angola, e fazer uma escala em São Tomé, antes de chegar a Accra, capital do Gana.

No quadro da prevenção contra o COVID – 19, o governo de Angola decidiu no passado dia 13 de Março, proibir a entrada nos seus portos de qualquer navio de cruzeiro.

Os sucessivos casos de infecção de dezenas de pessoas em Navios de Cruzeiro, pelo virus COVID-19, despertou Angola para a proibição da circulação de cruzeiros e dos respectivos turistas em cruzeiro, no seu território.

São Tomé e Príncipe que nos últimos anos tem sido um dos portos de ancoragem de navios cruzeiros que circulam no Atlântico Sul e no golfo da Guiné, ainda não adoptou qualquer medida preventiva no sentido de evitar que cruzeiros atraquem ao largo da ilha, e que os turistas em cruzeiro circulem pelo território nacional.

Tudo indica que o cruzeiro, “Silver Cloud Expedition en Suite”, que zarpa da África do Sul no próximo dia 20 de Março, deverá ser recebido em São Tomé, como habitualmente acontece, ao som das manifestações culturais do país, destaque para o Tchiloli. Como tradicionalmente acontece, os turistas em cruzeiro poderão visitar a cidade de São Tomé.

Mas, o mundo mudou e está a mudar a cada minuto, depois da disseminação do COVID-19 pelos 4 cantos da terra. A contaminação pelo vírus em cruzeiros, tem sido muito constante, com registo de situações em que vários países chegam a rejeitar a entrada nos seus portos, de cruzeiros infectados com o COVID-19.

São Tomé e Príncipe, com cerca de 180 mil habitantes, ainda não registou qualquer caso de COVID-19. Por isso mesmo deve se precaver.

Abel Veiga