Casos negativos da Covid-19 não abrandam a luta contra a doença em STP

O sistema nacional de saúde, garante através dos seus responsáveis que não há registo de qualquer sintoma da Covid-19 no país.

Os resultados dos 80 testes realizados na vizinha Guiné Equatorial, reforçaram a tese das autoridades sanitárias, de que o Vírus SARS-CoV-2, ainda não provocou qualquer sintoma em São Tomé e Príncipe.

No entanto, apesar dos testes negativos, o governo não baixa os braços. Com ajuda dos parceiros internacionais reforça as medidas de prevenção e a de despistagem da doença.

Segundo o Primeiro Ministro no passado dia 15 de Abril, o país recebeu diversos materiais de protecção e consumíveis sanitários, « ofertados pela República Popular da China».

Jorge Bom Jesus, acrescentou que já no dia 16 de Abril, outro avião aterrou em São Tomé. «Recebemos 1500 testes rápidos num voo proveniente de Joanesburgo, que servirão para aumentar o número de despistagem. Está a ser montado um hospital de campanha com capacidade para 100 camas doação da OMS», precisou o Chefe do Governo.

Abel Veiga

.