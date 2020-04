“Covid-19 já está instalado na ilha de São Tomé” – 3 casos confirmados

A garantia foi dada ao país esta terça feira, pelo Ministro da Saúde Edgar Neves. O Ministro que anunciou a realização no último fim de semana de testes rápidos a pacientes com sintomas de infecções respiratórias no hospital Central Ayres de Menezes.

Dos testes feitos segundo o Ministro, foram registados 3 casos positivos. Todos de sexo masculino, e com idades compreendidas entre 20 e 40 anos, os três cidadãos santomenses são residentes no país, e segundo o ministro da saúde não se ausentaram do país, nos últimos anos. 2 residem no distrito de Água Grande, o mais populoso e que envolve a capital São Tomé, e 1 dos doentes reside no distrito de Mé-Zochi, o segundo mais populoso do país.

As três pessoas estão internadas no espaço criado pelo Governo para albergar os doentes infectados pela Covid-19.

Os testes rápidos importados recentemente pelo Governo, começam a desvendar os segredos do novo coronavírus no território da ilha de São Tomé. «O coronavirus está instalado na ilha de São Tomé, e isto é um caso sério», afirmou o ministro da saúde, tendo alertado a população a encarar com seriedade as medidas de prevenção anunciadas pelo Governo.

Edgar Neves, garantiu que o Governo vai reforçar as medidas de prevenção, nas próximas horas.

Abel Veiga