Petrolíferas oferecem toneladas de material para STP combater Covid-19

Comunicado de Imprensa

Parceiros do Bloco 12 da ZEE fazem donativo para combate ao COVID-19, como resposta ao apelo do Governo para a implementação do Plano de Contingência Nacional

A Agência Nacional do Petróleo de São Tomé e Príncipe (ANP-STP), em conjunto com a empresa Galp e a Equator Exploration, vai oferecer contentores com aproximadamente 23 toneladas de material de desinfeção ao Governo, através do Ministério da Saúde, como contribuição para o combate à COVID-19 no nosso país.

Trata-se de dois contentores provenientes de Portugal em resposta ao apelo lançado pelo Governo são-tomense para reforçar o Plano de Contingência Nacional contra a pandemia do novo coronavírus (COVID-19). Esta ação enquadra-se no âmbito dos compromissos de responsabilidade social das empresas para o Bloco 12 da Zona Económica Exclusiva (ZEE) de São Tomé e Príncipe.

Os materiais incluem 936 embalagens de lixívia de 5 litros, 17 tanques de lixívia de 1000 kg e 700 barras de sabão azul.

A entrega será formalizada pela ANP-STP no dia 30 de Abril, no porto de São Tomé, na presença do Ministro da Saúde. Com esta ação pretende-se reforçar os meios de prevenção para evitar a propagação da doença.

Enquanto Entidade Reguladora do setor petrolífero, a ANP-STP regozija-se com a entrega destes produtos que representa uma valiosa contribuição, que se tornou possível graças ao prestimoso serviço prestado pela equipa da Galp.

A ANP-STP continua a estudar outras formas de colaboração com as empresas petrolíferas para reforçar as ações do Governo com vista a mitigar a propagação do COVID-19.

São Tomé, 28 de Abril de 2020.

Veja o comunicado em formato PDF – Comunicado de Imprensa Bloco 12 COVID 19