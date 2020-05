Começou a desinfecção do feudo da Covid-19 em STP

A cidade de São Tomé, considerada pelo sistema nacional de saúde como principal foco de transmissão da Covid-19, no país foi alvo no último fim de semana de uma campanha de desinfecção.

Os serviços de bombeiros e protecção civil, deram início a desinfecção da capital com objectivo de eliminar a transmissão da doença na cidade.

Jorge Bom Jesus, primeiro Ministro, acompanhou os trabalhos. «Que haja maior responsabilidade cívica de auto-protecção no sentido de cumprirmos o combate contra o Covid-19», afirmou o Chefe do Governo.

No último fim de semana a cidade de São Tomé, e os seus arredores foram também alvos de uma cerca sanitária. Ainda não se conhece os resultados da cerca sanitária, sobre o distrito de Água Grande, sobretudo em termos de números de pessoas testadas durante a cerca, e a quantidade de casos positivos que foi registado no distrito mais populoso do país.

Durante a desinfecção da capital, o Governo reconheceu que desde o início da luta contra a Covid-19, tem cometido erros, que no entanto têm sido corrigidos.

Jorge Bom Jesus, considerou que os erros corrigidos galvanizam o combate em curso, para a eliminação da Covid-19.

«Todo comportamento de crítica irresponsável e de aproveitamento é condenável. Temos que ter um comportamento de cidadania activa», defendeu Jorge Bom Jesus.

As ruas da cidade de São Tomé foram desinfectadas com hipoclorito de sódio. As superfícies metálicas foram foram principais alvos da pulverização.

Até sexta feira 9 de Maio, e num período de menos de duas semanas, São Tomé e Príncipe, tinha acumulado um total de 212 casos de Covid-19.

Abel Veiga