Curso de Pós-graduação online de luta contra a corrupção, o branqueamento de capitais e o crime organizado

COMUNICADO DE IMPRENSA

Lisboa, 31 de agosto de 2020

Prevenção e Luta Contra a Corrupção, Branqueamento de Capitais e Crime Organizado é tema de pós-graduação nos PALOP e Timor-Leste Decorre, entre setembro e novembro de 2020, o I Curso de Pós-graduação online Sobre o Regime Jurídico da Prevenção e da Luta Contra a Corrupção, o Branqueamento de Capitais e o Crime Organizado, organizado pela Faculdade de Direito da Universidade José Eduardo dos Santos, no Huambo, e o Instituto de Cooperação Jurídica da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, com

o apoio do PACED – Projeto de Apoio à Consolidação do Estado de Direito nos PALOP e em TimorLeste PALOP-TL, financiado pela União Europeia e cofinanciado e gerido pelo Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, I. P.

A Faculdade de Direito da Universidade José Eduardo dos Santos, no Huambo, acolhe a sessão de abertura no dia 2 de setembro de 2020, às 15 horas (hora de Luanda e Lisboa), que conta com a intervenção do Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos da República de Angola, o Professor Mestre Francisco Queiroz, entre outras personalidades.

