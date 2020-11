Palácio dos Pioneiros transformado em Palácio da Juventude e Desporto

Foi reinaugurado e baptizado esta terça-feira o ex-Palácio dos Pioneiros na Quinta de Santo António, que doravante passará a chamar de Palácio da Juventude e Desporto, e albergará quatro instituições nacionais estatal e privada que jogam um papel importante no sector da juventude e desporto. São a Direcção Geral do Desporto, o Comité Olímpico de São Tomé e Príncipe, o Instituto da Juventude e o Conselho Nacional da Juventude.

O acto da reinauguração e o baptismo da obra que custou ao cofre do Governo e o do Comité Olímpico de São Tomé e Príncipe, 357 mil dólares, foi presidido ao mais alto nível, pelo Chefe do Executivo, Jorge Bom Jesus, que no seu discurso, salientou a importância da infra-estrutura para a juventude e desporto santomense, enaltecendo o papel crucial que o Comité Olímpico santomense, em parceria com o seu executivo vem desenvolvendo em prol do desporto nacional, como actividade motora e de coesão nacional, reforçando a identidade nacional, sem esquecer do prestigio internacional, enfatizou Primeiro – ministro.

Já o titular da pasta da juventude e desporto, Vinício Pina, no seu discurso, aproveitou para fazer retrospectiva sobre o processo que culminou com a reabilitação da infra-estrutura, que servirá tanto à juventude como ao desporto.

Pina reiterou ainda que “mas que um investimento nas instalações e infra-estruturas, estamos determinados a investir em cada cidadão, jovens, homens e mulheres deste país, com determinação, visando construir um país cada vez melhor”

Por seu turno, o líder olímpico santomense, João Costa Alegre, que sempre defendeu a maior e melhor utilidadedo espaço, viu o acto como o momento de muita responsabilidade, atirando aos dirigentes políticos.

“Nós os dirigentes políticos e desportivos temos uma responsabilidade acrescida que é a de fazer que esta ilha de Utopia, uma realidade para servir de exemplo para toda sociedade e as gerações futuras deste país”.

Costa Alegre acrescentou que o facto de coabitarem quatro instituições no novo espaço, vai permitir que haja maior partilha de responsabilidade e a influência positiva sobre os valores entre instituições que trabalham com a juventude e o desporto.

Por fim, o Director Geral do Desporto, Akadiry Ramos, na sua intervenção frisou que “a Direcção Geral do Desporto ganhou um espaço que irá contribuir para uma melhor dignificação dos serviços do pessoal da instituição que diariamente trabalha e pensa no engrandecimento do desporto nacional”.

De sublinhar que a obra foi executada pela empresa chinesa TOP Internacional, no âmbito da política de promoção da juventude e do desporto.

Gil Vaz