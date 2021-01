Embaixada em Portugal cria novas oportunidades para formação de jovens santomenses

A Embaixada de São Tomé e Príncipe em Portugal, deu início na cidade de Porto, norte de Portugal, ao seu programa de actividades para o ano 2021. Um programa que segundo o embaixador António Quintas, pretende «cuidar dos nossos jovens e da qualidade da formação que de facto eles merecem….».

Com o propósito de cuidar da juventude santomense, e abrir oportunidades para conquistarem o futuro, a representação diplomática santomense em Portugal, forjou parcerias com o Centro Profissional da Indústria da Construção Civil e Obras Públicas do Norte de Portugal (CICCOPN). «Permitiu criar um ambiente de oportunidade para os jovens de São Tomé e Príncipe», referiu o embaixador António Quintas.

Nesta terça feira dia 5 de Janeiro, a parceria com o centro de formação profissional português, deu lugar a assinatura de um protocolo de cooperação. O embaixador António Quintas, assinou na cidade do Porto, o acordo que abre as portas do Centro Profissional da Indústria da Construção Civil e Obras Públicas do Norte (CICCOPN) para formação de jovens de São Tomé e Príncipe, com destaque para o sector da construção civil e obras públicas.

«É um acordo especial, porque contém um conjunto de elementos que os acordos anteriores não permitiram cumprir, que são as questões do alojamento, dos fins-de-semana, e até uma pequena bolsa aos estudantes, sem contar com a gratuitidade da formação. Portanto não precisarão pagar propina, não precisarão pagar alojamento, e terão um pequeno subsídio de bolso para suprir algumas necessidades aqui na cidade do Porto», explicou o embaixador António Quintas.

O diplomata santomense que visitou as instalações do centro CICCOPN, constatou in loco as actividades de formação de jovens e adultos nos mais variados domínios. Para além da construção civil e obras públicas, o centro de formação forma quadros no domínio da electricidade, informática, pintor de construção civil, canalizador, etc.

Carla Alexandre do Vale, que é Presidente do Conselho de Administração do centro de formação profissional do Norte de Portugal, foi quem assinou o protocolo de cooperação pela parte da instituição portuguesa. Reconheceu que em nome do CICCOPN, estava a assumir uma dupla responsabilidade.

«Com este protocolo assumimos a responsabilidade de garantir a segurança, o bem-estar, cuidar e proteger os jovens de São Tomé que venham fazer a sua formação aqui no Centro de Formação Profissional da Indústria da Construção Civil e Obras Públicas do Norte. Mas também temos a responsabilidade de contribuir com conhecimentos com apoio logístico, com novas metodologias, para melhoria da educação e da formação destes jovens», pontuou a Presidente do Conselho de Administração do CICCOPN.

Segundo a administração do centro de formação profissional, a área de construção civil e das obras públicas, é uma área fundamental para o desenvolvimento de qualquer sociedade.

São Tomé e Príncipe é um arquipélago que cada vez mais precisa de profissionais competentes, nomeadamente na área da construção civil e obras públicas. Para execução de alguns projectos estruturantes, que o arquipélago projectou com parceiros internacionais no domínio das obras públicas, será fundamental o país ter mão-de-obra capacitada para participar nas tais empreitadas.

A embaixada de São Tomé e Príncipe em Portugal deu os primeiros passos em 2021, com vista a formação e qualificação de jovens santomenses que serão os operários na construção e reconstrução do país. O acordo de formação profissional que uniu a embaixada de São Tomé e Príncipe e o Centro de Formação Profissional do norte de Portugal, na cidade do Porto tem duração de 3 anos, e renováveis por igual período.

O Téla Nón coloca a disposição do leitor, as declarações explicativas do embaixador António Quintas e da Presidente do Conselho de Administração do CICCOPN. Para que o público tenha acesso a mais pormenores sobre o acordo assinado, e as oportunidades de formação que são oferecidas aos jovens santomenses.

1 – Embaixador António Quintas :

2 – Carla Alexandre do Vale – PCA do Centro

Abel Veiga