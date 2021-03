Arrancou projecto de gestão do lixo para São Tomé voltar a ser a mais limpa de África

Nas últimas duas décadas e meia, a cidade de São Tomé, foi sendo dominada pelo lixo. A ausência de um plano de gestão dos resíduos sólidos, fez a cidade mais antiga do espaço lusófono em África, com mais de 486 anos perder ao longo dos anos o seu estatuto de cidade mais limpa, e mais linda da região da África Central.

Para além de muitas vezes não conseguir retirar o lixo amontoado nas ruas da cidade, o poder local do distrito de Água Grande e o Governo Central, foram confrontados com um cenário de insularidade gigantesco na única lixeira a céu aberto localizada no meio do bairro residencial de Penha. Uma ameaça permanente a saúde púbica, e com forte impacto ambiental, por causa da queima do lixo, naquela lixeira.

É neste cenário degradante para a saúde pública e para o ambiente na cidade de São Tomé, que a câmara distrital, chamou a imprensa para anunciar o arranque do projecto “REHDES” – Reforço Holístico para o Desenvolvimento Sustentável.

O projecto que pretende devolver a cidade de São Tomé o seu estatuto de limpa e com uma gestão sustentável do lixo, é quase todo financiado pela União Europeia. Orçado em 2 milhões e 190 mil euros, por um período de 30 meses, o Estado santomense só contribui com algumas despesas internas, que não ultrapassam os 5% do valor.

Para a Cidade de São Tomé alcançar a gestão sustentável dos resíduos, o Presidente da Câmara Distrital de Água Grande José Maria Fonseca, apontou a formação dos quadros do poder local.

«É um projecto virado para a capacitação dos quadros técnicos da câmara distrital de Água Grande. Vai-se realizar também intercâmbio entre os técnicos camarários de São Tomé e os técnicos do município dos Mosteiros de Cabo Verde», afirmou José Maria Fonseca(na foto).

A formação dos agentes camarários no domínio da gestão dos resíduos sólidos, vai permitir que a autarquia de Água Grande, comece a fazer a separação do lixo, desde o momento da recolha.

«Assim antes de levar o resíduo para a lixeira de Penha, o lixo será pré -seleccionado, o que vai evitar esta queima que assistimos hoje em dia lá na Lixeira. … Com a selecção do lixo, Assim com o lixo seleccionado, o processo de queima será mais fácil e diminuirá assim a poluição que vivemos hoje através da lixeira de Penha», explicou o Presidente da Câmara Distrital de Água Grande.

Ao mesmo tempo, que forma os quadros da autarquia para melhorar o tratamento e a reciclagem do lixo, o projecto “REHDES” vai equipar a cidade de São Tomé com contentores de lixo, e viaturas para recolha dos contentores. Acção que vai evitar o tradicional amontoar de lixo nas ruas da cidade capital.

«Esse projecto representa o início para o desafogar da lixeira de penha. Se levarmos para a lixeira apenas os resíduos que não podem ser transformados, a lixeira ficará em melhores situações», assegurou o Presidente da autarquia de Água Grande.

O projecto “REHDES” da União Europeia, vai promover a transformação dos resíduos em produtos de valor económico. O projecto vai inaugurar a economia circular em São Tomé. «Baseia-se na teoria de que tudo se transforma e nada se perde», precisou José Fonseca.

Os núcleos populacionais de São Tomé são também os principais alvos da campanha de formação, sensibilização e comunicação. A mudança da mentalidade e a promoção do espírito empreendedor no seio das comunidades do distrito de Água Grande, é o eixo central da estratégica de desenvolvimento sustentável, do projecto REHDES.

«A economia circular vai permitir a criação de postos de emprego, promoção de actividades empresariais ligadas ao aproveitamento dos resíduos sólidos… Vai-se produzir compostos orgânicos. Jovens serão formados para serem empresários no domínio dos compostos», destacou o Presidente da Autarquia.

Dentre as várias acções de gestão, e de transformação do lixo, o projecto financiado pela União Europeia, prevê a transformação da actual lixeira da Penha, que representa grave ameaça a saúde pública, num centro de produção de energia limpa.

«Ao invés de queimarmos o lixo e mandar a poluição para a natureza, o projecto prevê a identificação de interessados em investir na produção de energia a base dos resíduos sólidos», garantiu José Maria Fonseca.

O projecto prevê a realização de um estudo de viabilidade, antes da construção da central de produção de energia. Mas, segundo o Presidente da Câmara distrital de Água Grande, já existem propostas de investidores interessados na transformação do lixo que é queimado na Penha, em energia eléctrica.

Abel Veiga